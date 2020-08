China legt Amerikaanse senators sancties op

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandagochtend laten weten elf Amerikanen sancties op te leggen, omdat ze zich volgens Peking 'misdragen hebben in Hongkongse aangelegenheden'. Het gaat om directeurs van ngo's en mensenrechtengroeperingen, zoals Kenneth Roth van Human Rights Watch. Maar ook Chris Smith, die zetelt in het Huis van Afgevaardigden, en de senatoren Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley en Pat Toomey staan op de lijst.

Alle geviseerde politici zijn Republikeinse partijgenoten van Amerikaans president Donald Trump, die vrijdag een decreet ondertekende dat sancties oplegt aan de Hongkongse regeringsleidster Carrie Lam, en de huidige en vorige politiechef in de semi-autonome stadstaat. De Republikeinse parlementsleden namen het voortouw in de kritiek op de veiligheidswet die China eind juni Hongkong oplegde.

Conflict

Taiwan

Maandag zijn er ook spanningen door het bezoek van Alex Azar, de Amerikaanse minister van Gezondheid, aan Taiwan. Hij is de hoogste Amerikaanse functionaris in zo'n 40 jaar die een bezoek brengt aan het land dat China beschouwt als een afvallige provincie. Chinese gevechtsvliegtuigen vlogen maandagochtend even over de Straat van Taiwan, maar werden verjaagd.