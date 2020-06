China legt Hongkong strenge veiligheidswet op

De wet die een maximale straf van levenslang kent, heeft voorrang op het onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong. Ze treedt in werking zodra ze is gepubliceerd in Hongkong. De verwachting is dat dat snel gebeurt. De bedoeling is dat China een nationaal veiligheidsbureau in Hongkong opzet dat inlichtingen verzamelt, dat misdaden tegen de nationale veiligheid afhandelt en dat 'supervisie houdt over en sturing geeft aan het stadsbestuur'.