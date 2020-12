'China onttroont VS in 2028 als grootste economie'

Door de coronapandemie steekt China in 2028 de VS voorbij als 's werelds grootste economie. Dat is vijf jaar vroeger dan voorspeld.

'Dit was niet het makkelijkste jaar voor economische voorspellers', schrijft de Britse instelling CEBR in de nieuwe editie van zijn 'World Economic League Table' (WELT). In dat rapport geeft het consultancybureau elk jaar op tweede kerstdag de groeiprognoses voor 193 landen. De jongste versie staat helemaal in het teken van de coronapandemie. 'Covid-19 richtte een ravage aan, niet alleen onder mensen en in samenlevingen, maar ook in economieën.'

De opvallendste vaststelling in het rapport is dat China een versnelling hoger schakelt in de economische competitie met de Verenigde Staten. Vorig jaar voorspelde CEBR dat China in 2033 de grootste wereldeconomie wordt, ten koste van de Amerikanen. Maar door corona vindt de omslag al in 2028 plaats. 'Door de pandemie en de bijbehorende economische weerslag is de rivaliteit in China's voordeel uitgedraaid.'

Bekwame aanpak

Omdat de VS in 2020 naar alle verwachting een krimp met 5 procent optekenen, slaagt China erin de kloof versneld te dichten. De Chinezen zien hun bruto binnenlands product dit jaar waarschijnlijk met 2 procent groeien. Dat is naar Chinese normen bescheiden, maar de economie duikt niet in het rood zoals in andere grote landen. Door een 'bekwame aanpak van de pandemie' slaagde het land erin de schade te beperken, schrijft CEBR.

Het rapport benadrukt dat Azië de coronacrisis een pak beter aanpakte dan Europa. 'Een van de lessen voor westerse beleidsmakers is dat ze een pak meer aandacht moeten hebben voor wat in Azië gebeurt in plaats van domweg naar elkaar te zitten staren', zei Douglas McWilliams van CEBR.

België omlaag

Dat verschil weerspiegelt zich in de rangschikking van de grootste economieën, waarin Europa op de lange termijn wegzakt. België dendert van de 26ste plaats dit jaar naar de 38ste in 2035. Op de korte termijn herstelt ons land vlot van de pandemie, met een gemiddelde groei van 2,7 procent per jaar. Maar na 2026 valt dat terug tot een gemiddelde 1,2 procent.