China overweegt geboortebeperking op te heffen

In 2015 besloot het land al zijn eenkindpolitiek af te schaffen, maar het aantal geboortes blijft dalen. Daarom wordt nu ook de tweekindpolitiek verlaten.

In 1975 werd de eenkindpolitiek ingevoerd om de bevolkingsexplosie na de Tweede Wereldoorlog af te remmen. Met succes, want het geboortecijfer daalde drastisch, maar door de toenemende vergrijzing en het dalende sterftecijfer bleef de bevolking doorgroeien.

De eenkindpolitiek werd fel bekritiseerd door westerse landen en mensenrechtenorganisaties, omdat het leidde tot gedwongen abortussen, sterilisatie en boetes . Het was ook een inbreuk op het mensenrecht om vrij te kiezen hoeveel kinderen je krijgt. Tussen 1970 en 2013 zijn volgens officiële cijfers 336 miljoen abortussen uitgevoerd.

Levensstandaard

Het beleid zorgde de afgelopen jaren tot een tekort aan arbeidskrachten . Sinds 2012 daalt de beroepsbevolking in absolute cijfers.

China kreunt bovendien onder de vergrijzing. Ook is er een sterk onevenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen, omdat vaak selectieve abortus werd toegepast op meisjes. Voor elke honderd Chinese vrouwen zijn er 106 mannen.

In 2015 besloot de Chinese regering om het aantal toegelaten kinderen op te trekken van één naar twee, maar zonder effect. Vorig jaar daalde het aantal geboortes met 3,5 procent, tot 17,2 miljoen.

Weinig jonge Chinezen voelen de nood om meer kinderen te krijgen in een systeem waar alles gericht is op éénkindgezinnen. Bovendien is er vanuit de bevolking bijna geen verzet meer tegen het eenkindbeleid, omdat door de grotere levensstandaard mensen de reflex hebben om minder kinderen te krijgen.