China plant omstreden veiligheidswet voor Hongkong

De onrust in Hongkong dreigt weer op te laaien nu China meer dan ooit zijn greep wil verstevigen op de semi-autonome stadstaat.

Vrijdag gaat in Peking, met maanden coronavertraging, het jaarlijkse Volkscongres van start, zeg maar het Chinese parlement. Donderdag raakte al bekend dat China Hong Kong een nationale veiligheidswet zal opleggen, die elke vorm van opruiing, separatisme, verraad en buitenlandse inmenging verbiedt.

De vrees bestaat dat Hongkong, sinds het in 1997 overging van een Britse kolonie in een semi-autonome Chinese stadstaat, zo meer dan ooit onder de controle van het communistische vasteland komt. En dat de relatieve vrijheden die er gelden, nog meer uitgehold worden.

Een land, twee systemen

Voor Hongkong hanteert Peking al ruim twee decennia het adagium 'een land, twee systemen'. De facto heeft de stadstaat een eigen regering en een eigen grondwet. Officieel kan Peking op eigen houtje ingrijpen in Hongkong, maar met de nieuwe nationale veiligheidswet zou het voor het eerst sinds 1997 ook echt het Hongkongse parlement omzeilen.

Een soortgelijke poging in 2003 ontlokte groot protest en werd uiteindelijk ingetrokken. Dit keer wacht ongetwijfeld nieuw verzet, maar lijkt het geduld van Peking op te zijn.

Chinees volkslied

Vorig jaar wilde het Hongkongse bestuur, op verzoek van Peking, al een wet invoeren waardoor veroordeelden uitgeleverd konden worden aan het Chinese vasteland. Dat was het startschot voor maandenlange massale en vaak bloedige straatprotesten. De wet werd finaal geschrapt, maar de roep om meer democratie en minder Chinese inmenging nam enkel toe.

Door de coronacrisis, en de bijhorende maatregelen, is dat Hongkongse protest wat geluwd. Maar na het nieuws van Chinese veiligheidswet klinkt op sociale media alvast de roep om donderdagavond opnieuw de straat op te trekken. Maandag werden betogers ook al uit het Hongkongse parlement ontzet, toen ze er protesteerden tegen een wet die een gebrek aan respect voor het Chinese volkslied strafbaar zou maken.

Financieel centrum

Ook internationaal dreigt de Chinese demarche veel kritiek te ontlokken, en de 'Koude Oorlog' tussen Peking en de Verenigde Staten verder op te drijven. De VS hanteren een speciaal statuut voor Hongkong, waardoor het een veel gunstiger handelsregime geniet. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zette onlangs echter een rapport over de Hongkongse onafhankelijkheid on hold.