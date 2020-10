China schroeft strijd met VS om technologische hegemonie op

China is vastbesloten de Verenigde Staten naar de kroon te steken als dé technologische grootmacht. Artificiële intelligentie, autonome auto's, de uitbouw van het 5G-netwerk en de creatie van eigen chipgiganten staan de volgende vijf jaar hoog op de prioriteitenlijst.

In Peking heeft president Xi Jinping zich de voorbije vier dagen met de leden van het Centraal Comité, het grootste beslissingsorgaan van de Communistische Partij, gebogen over de sociale en de economische doelstellingen voor 2021-2025. De beraadslagingen achter gesloten deuren mondden uit in een nieuw vijfjarenplan dat in maart ter goedkeuring voorgelegd wordt aan het parlement.

Meer dan ooit trekt de Aziatische reus de kaart van de technologie. 'We gaan ons land omvormen tot een technologische grootmacht', luidt het. Peking zet de volgende jaren alles op alles om de digitale infrastructuur in eigen land op te krikken en de afhankelijkheid van buitenlandse technologische spelers af te bouwen.

Grof geschut

Dat de Chinese machthebbers zo zwaar focussen op dat thema, is niet toevallig. Het land raakte de afgelopen jaren steeds meer verwikkeld in een strijd om de technologische hegemonie met de Verenigde Staten. Amerikaans president Donald Trump schuwde daarbij het grof geschut niet.

Chinese techreuzen als Huawei en ZTE belandden op een zwarte lijst 'omdat ze een bedreiging vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid'. Trump en co. verdenken die bedrijven ervan te spioneren voor de Chinese overheid. Huawei en ZTE spreken die beweringen tegen. Maar zolang ze op de zwarte lijst staan, is hun toegang tot de Amerikaanse markt, en dus ook tot toeleveranciers uit de VS, beperkt.

We gaan ons land omvormen tot een technologische grootmacht. Chinese vijfjarenplan

Om dat probleem te verhelpen zet China in op de creatie van eigen chipgiganten. Daarnaast investeert het in artificiële intelligentie en in de ontwikkeling van autonome auto's. Peking is ook vastbesloten het 5G-netwerk, dat snellere downloadsnelheden moet bieden, in eigen land uit te bouwen.

De voorbije maanden incasseerde de Aziatische reus enkele 5G-opdoffers. Westerse landen, waaronder België en het Verenigd Koninkrijk, beslisten Huawei in te ruilen voor Europese spelers voor de uitrol van het 5G-netwerk op hun grondgebied. Tot tevredenheid van de VS. Die hadden hun bondgenoten flink onder druk gezet om Huawei te weren.

Stimuluspakket

Dat het China menens is met zijn technologische ambities was dit voorjaar al gebleken. Nadat het land het coronavirus grotendeels van zijn grondgebied verjaagd had, verschoof de aandacht naar het economisch herstel. Net als veel westerse landen zette Peking een stimuluspakket in de steigers.

De focus ligt de volgende jaren op kwaliteitsvolle groei en minder op snelle groei. Chinese vijfjarenplan

Meteen viel een groot verschil op met het steunplan dat Peking na de financiële crisis van 2009 had uitgewerkt. Toen pompte de overheid massaal geld in de bouw van bruggen en spoorwegen. Ruim een decennium later ligt de focus op de ontwikkeling van de digitale infrastructuur. De staat reikt privébedrijven daarvoor de hand.

In het vijfjarenplan geven de machthebbers aan het economische model in een nieuw kleedje te willen stoppen. De afgelopen decennia hielpen investeringen in infrastructuur en de export van goedkope producten China te vervellen van een arm land tot de grootste economie na de VS.

Limieten

Maar het model botst op zijn limieten. De Chinese economie kreeg de voorbije maanden tikken door het handelsconflict met de VS. Bovendien viel de uitvoer flink terug toen belangrijke afzetmarkten in lockdown gingen.