China sluit dissidente uitgever op

De Chinees-Zweedse boekhandelaar en uitgever Gui Minhai is dinsdag veroordeeld tot tien jaar cel voor het 'illegaal doorsluizen van informatie naar het buitenland'. Het vonnis zet de relatie tussen China en Zweden op scherp.

De 55-jarige Gui verspreidde vanuit Hongkong boeken die in China waren verboden. Hij schopte het regime in Peking daarbij zo hard tegen de schenen dat hij in 2018 in een trein werd opgepakt toen hij onderweg was naar de Zweedse ambassade. Hij werd toen vergezeld door twee Zweedse diplomaten. In die periode werden ook andere dissidente uitgevers opgepakt.

Gui was in 2015 al eens ontvoerd door de Chinese veiligheidsdiensten, toen hij op vakantie was in Thailand. Hij kwam toen na enkele maanden boven water toen hij op de Chinese staatstelevisie een publieke bekentenis aflegde over een ongeval dat hij zou hebben veroorzaakt. Zijn verklaring was duidelijk afgedwongen.

Protesten