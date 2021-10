China staat stilaan alleen met snoeiharde coronastrategie...

China houdt vast aan een drastische zerocovidaanpak, terwijl de rest van de wereld langzaam leert te leven met het virus. De strategie om het land volledig virusvrij te maken, is niet zonder gevaar.

Zes nieuwe coronabesmettingen in één dag. Meer hadden de Chinese autoriteiten dinsdag niet nodig om een lockdown af te kondigen in de stad Lanzhou. De 4 miljoen inwoners mogen hun huis alleen verlaten voor noodzakelijke boodschappen en dringende medische behandelingen. Het stadsbestuur waarschuwde verplaatsingen strik te zullen controleren.

Lanzhou is een van de vele steden die op slot gaan in de Chinese zerocovidaanpak. Zodra ergens besmettingen opduiken, grijpen de autoriteiten naar de grove middelen om de uitbraak in te dijken. Het corona-alarm van de Chinezen is heel gevoelig afgesteld. Een handvol besmettingen volstaat om in actie te schieten.

De essentie Na de ontdekking van zes positieve coronagevallen werd de miljoenenstad Lanzhou dinsdag in lockdown geplaatst.

De lockdown is het jongste voorbeeld van de zerocovidstrategie van de Chinese president Xi Jinping.

In plaats van te leren leven met het coronavirus via vaccins hanteert China een nultolerantie.

Door de aanpak is het aantal coronadoden beperkt, maar het is onzeker hoe houdbaar de strategie op de lange termijn is.

Nadat het coronavirus eind 2019 voor het eerst in de stad Wuhan was opgedoken, heeft China de crisis goed bedwongen. Op het dashboard van de Johns Hopkins University stond de teller dinsdag op net geen 110.000 besmettingen en 4.849 doden, waarvan twee het afgelopen jaar. Op een bevolking van ruim 1,4 miljard is dat niets. Ter vergelijking: België telt meer dan 1,3 miljoen gevallen en bijna 26.000 doden.

Superieur model

De Chinese aanpak is een duidelijk succes, zoals de propagandamolen van de Communistische Partij voortdurend toetert. President Xi Jinping is niet van plan van koers te veranderen. Dat China relatief ongeschonden uit de pandemie komt, is volgens hem hét bewijs dat zijn autoritaire politieke model superieur is.

75% Gevaccineerd Driekwart van de ruim 1,4 miljard Chinezen is volledig gevaccineerd. Dat moet begin volgend jaar oplopen tot 85 procent.

Xi staat stilaan alleen met zijn zerocovidaanpak. Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore hanteerden lange tijd dezelfde strategie, maar stapten daar onlangs van af. Volgens die drie landen is het onbegonnen zaak het coronavirus uit te roeien en zijn vaccins cruciaal om de epidemie onder controle te krijgen.

China zet volop in op vaccinatie. Driekwart van de 1,4 miljard inwoners is volledig gevaccineerd en het land is begonnen met het toedienen van een derde dosis. Iedereen ouder dan drie jaar komt in aanmerking voor een vaccin ontwikkeld door Sinovac en Sinopharm. Peking weigert buitenlandse vaccins goed te keuren.

Marathon van Peking

De vaccinatiecampagne werd opgeschroefd na een recente corona-uitbraak, die zich over elf provincies heeft uitgespreid. Ook de hoofdstad Peking is getroffen. Vorige week werden 35.000 inwoners in een wijk getest na de ontdekking van vier coronagevallen. Prompt werd de marathon van Peking, die voor zondag op de agenda stond, geannuleerd.

Hoewel de besmettingscijfers naar westerse normen bescheiden zijn - de afgelopen maand waren er 920 nieuwe gevallen - zijn er signalen dat de situatie kantelt. China is erin geslaagd uitbraken in te dammen en het aantal besmettingen even tot nul te herleiden. Maar de periodes tussen de uitbraken worden korter, vooral door de deltavariant.

Door om de haverklap miljoenensteden op slot te gooien zet Peking druk op de economie.

Behalve het snel indammen van virushaarden doet China er ook alles aan om corona buiten de grenzen te houden. Al ruim 1,5 jaar is het bijna onmogelijk het land te bezoeken. Wie op Chinese bodem landt, moet minstens twee weken in quarantaine. Toch glipte de besmettelijkere deltavariant door de mazen van het net.

In de stad Guangzhou werd onlangs een quarantainecomplex met 5.000 kamers gebouwd. Reizigers worden meteen na aankomst op de luchthaven overgebracht naar de kazerne en in afzondering geplaatst. Het eten wordt door robots aan de kamerdeur afgeleverd. Ook in andere steden worden zulke complexen gebouwd.

Druk op economie

De vraag is hoelang China zijn zerocovidstrategie kan volhouden. Door om de haverklap miljoenensteden op slot te gooien zet China druk op de economie. Die is op de sukkel door de impact van de wankelende vastgoedreus Evergrande, elektriciteitspannes en een tekort aan chips. In het derde kwartaal koelde de economie fors af, tot een groei van 4,9 procent jaar op jaar.

De harde aanpak moet garanderen dat in februari de Olympische Winterspelen in Peking kunnen plaatsvinden.

Het ziet er niet naar uit dat Peking de teugels snel laat schieten. De harde aanpak moet garanderen dat in februari de Olympische Winterspelen in Peking plaatsvinden. Dat is een paradepaardje van president Xi, die met dank aan de overijverige propagandamachine kan rekenen op de steun van een groot deel van de bevolking.