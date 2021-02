'China stelt alles in het werk om yuan te promoten'

De overgang naar het jaar van de Os in China inspireerde de denktank Clingendael en de vermogensbeheerder AXA Investment Management (IM) tot een rondetafelgesprek over de torenhoge ambities van de Chinezen. Die ambities werden kracht bijgezet door twee akkoorden die China eind vorig jaar afsloot: het CAI-investeringspact met de Europese Unie en het RCEP-vrijhandelsakkoord met 15 landen in Azië en Oceanië.

Voor Europa is het CAI-akkoord, dat er kwam na zeven jaar onderhandelen en nog groen licht in het Europees Parlement moet krijgen, een ‘test om te zien of de EU op eigen benen kan staan’ en zijn eigen economische belangen kan behartigen waar die afwijken van de VS, meent Luk Van Middelaar van Clingendael. Dat de EU niet wachtte op de installatie van de regering-Biden veroorzaakte wrevel in de VS. ‘President Joe Biden wil het assertieve anti-Chinabeleid van Donald Trump verderzetten, zij het met steun van een internationale alliantie. Omdat zijn houding ideologisch gedreven is - een strijd voor vrijheid en mensenrechten - is het risico op een politieke escalatie wel groter’, waarschuwt Van Middelaar.