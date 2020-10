China test miljoenenstad op covid

De massale testcampagne komt er in reactie op zes nieuwe covid-19-gevallen in de havenstad Qingdao.

China, waar het coronavirus eind 2019 in de miljoenenstad Wuhan opdook, heeft de epidemie de voorbije maanden succesvol kunnen indijken. Dagelijks worden er in het immense land slechts enkele nieuwe besmettingen gemeld, en het gaat dan doorgaans over Chinezen die terugkeren uit het buitenland. Zij gaan meteen in quarantaine.