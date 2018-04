China verhoogt belasting op Amerikaanse voeding

China pikt het niet dat de VS de importtarieven voor staal en aluminium hebben verhoogd. Ter vergelding verhoogt China zijn importtarieven voor voeding uit de VS.

Een Chinees bedrijf dat Amerikaans varkensvlees wil kopen moet daar sinds maandag 25 procent meer voor betalen omdat China de importtarieven voor het product verhoogt. Voor andere, vooral voedingsgerelateerde producten zoals fruit, noten en wijn is er een bijkomende importheffing van 15 procent. In totaal worden 128 productcategorieën geviseerd door de belastingverhoging van de Chinese overheid, schrijft de krant Financial Times.