De Chinese overheid zet vanaf 1 januari het mes in invoerheffingen op varkensvlees, technologie en andere goederen, ter waarde van 389 miljard dollar.

De Chinese overheid zegt dat de beslissing gebeurt om het leven van de Chinezen beter te maken en dat het gaat om goederen die vrij schaars zijn in het land of 'buitenlandse' eigenschappen hebben. De lagere heffingen gaan op 1 januari in.