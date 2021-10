'China verrast VS met vooruitgang hypersonische raket'

China heeft een geheime test uitgevoerd met een hypersonische raket die kernkoppen kan dragen. Volgens de Britse krant Financial Times blijkt daaruit dat China verder staat in hypersonische technologie dan de VS.

Enkele grootmachten experimenteren met hypersonische raketten die vijf keer sneller dan het geluid of rond de 100 kilometer per minuut kunnen afleggen. Omdat ze zo snel in de atmosfeer vliegen en kunnen manoeuvreren, zijn ze amper neer te halen met klassieke antiraketsystemen. Rusland deed eerder deze maand nog een test met zo'n hypersonische raket die werd afgevuurd vanop een onderzeeër.

'China heeft een verbazingwekkende vooruitgang heeft gemaakt in hypersonische wapens'

Volgens de Financial Times heeft China in augustus een geheime test gedaan met een hypersonische raket die in een lage baan rond de aarde cirkelde. Het ging om een test met een Long March-raket. Experimenten hiermee worden normaal aangekondigd door China, maar bij de test in augustus was dat niet het geval.