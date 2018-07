China verstrengt controles voor buitenlandse investeerders

China is van plan systematisch een nationaal veiligheidsonderzoek uit te voeren bij buitenlandse strategische investering in Chinese beursgenoteerde bedrijven.

Daarover heeft de Chinese minister van Handel wetsontwerpen in de maak, zo vernam de Financial Times. De aanscherping van het toezicht op buitenlandse investeerders komt er in een periode waarin de handelsspanningen met de VS hoog oplopen en waarin ook Europa met argwaan kijkt naar de talloze Chinese overnames en investeringen in Europese bedrijven.

In een reactie zou China nu ook zelf nog strenger gaan toezien op buitenlandse investeringen in haar beursgenoteerde bedrijven. Met de nieuwe regelgeving zou China nog meer buitenlandse investeringen onderwerpen aan een formeel veiligheidsonderzoek.

Firewall tegen Chinese investeringen

Het voorbije jaar werden verschillende Chinese overnames tegengehouden door de toezichthouders in de VS en verschillende Europese landen. Strategische investeringen in de telecom-, elektronica- en energiesector werden daardoor afgeblazen. De Duitse regering stelde vorige week nog om strategische redenen haar veto tegen een Chinese investering in de Duitse machinefabrikant Leifeld Metal Spinning.

Ook in ons land is er toenemende argwaan tegen de Chinese overnamehonger. Toen het Chinese staatsbedrijf State Grid in 2016 op de distributienetbeheerder Eandis (nu Fluvius) gingen bij de Staatsveiligheid de alarmbellen af. Ook de verzekeraar Ageas zou sinds kort op het verlanglijstje staan van het Chinese conglomeraat Fosun.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) schaarde zich afgelopen weekend in De Tijd nog achter een oproep van verschillende economen en industriëlen om dringend werk te maken van een beschermingsmechanisme om buitenlandse overnames in strategische sectoren af te weren.

China laat aantal belemmeringen varen

Niet alle maatregelen die in de Chinese pijplijn zitten, zijn er om buitenlandse investeringen te bemoeilijken. China wil enkele restricties laten varen.

Buitenlandse investeerders zouden niet langer voor 100 miljoen dollar aandelen moeten bezitten om een strategische positie te nemen in een Chinees beursgenoteerd bedrijf. Die drempel wordt verlaagd naar 50 miljoen dollar.