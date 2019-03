China wapent economie tegen crisis

Terwijl de aandelenbeurzen maandag wereldwijd opveerden in afwachting van een Amerikaans-Chinese handelsdeal, werden in de Chinese hoofdstad Peking de laatste voorbereidingen getroffen voor het jaarlijkse Nationale Volkscongres, dat dinsdag van start gaat.

De bijeenkomst van het overwegend tandeloze parlement levert zelden vuurwerk op. Maar het is voor het communistische bewind wel een gelegenheid om zijn economische beleidsplannen voor het komende jaar uit de doeken te doen.

De belangrijkste graadmeter voor het economische sentiment is de groeidoelstelling die premier Li Keqiang dinsdag naar voren schuift in zijn openingstoespraak. Naar verluidt zal hij het doel verlagen naar 6 à 6,5 procent, tegenover 6,5 procent in 2018.