China wikt kunstgrepen om doeltreffendheid eigen vaccins op te krikken

De Chinese overheid onderzoekt of de doeltreffendheid van haar vaccins omhoog kan door verschillende te combineren en door te experimenteren met het aantal dosisen.

In tegenstelling tot de vaccins van Pfizer, AstraZeneca, Moderna en Johnson & Johnson hebben Chinese vaccins zoals Sinopharm en Sinovac nog geen groen licht gekregen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De vaccins zijn wel veilig, maar er ontbreken cruciale gegevens om goedkeuring te geven, luidde het vorige maand nog.

In tegenstelling tot de andere vaccinproducenten hebben de Chinese producenten nog geen Fase 3 onderzoeksresultaten bekendgemaakt, waardoor er twijfel is over de effecten ervan op sommige groepen.

En die twijfel zou wel eens terecht kunnen zijn. Voor het eerst laat de Chinese overheid verstaan dat er een probleem is met de doeltreffendheid, schrijft The Financial Times. Gao Fu, de topman van de Chinese gezondheidsdienst, liet gisteren verstaan dat ze aan het bekijken zijn hoe de doeltreffendheid van de Chinese vaccins kunnen opkrikken.

Hij stelt voor om te onderzoeken of het gebruik van verschillende vaccins bij één patiënt beter zou werken. Ook het aantal dosisen wordt herbekeken, net als de periode dat voorzien wordt tussen de eerste en de tweede prik.

