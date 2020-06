China wringt Hongkong genadeloos de nek om

Met een strenge veiligheidswet heeft het communistische regime in Peking het opstandige Hongkong in een houdgreep genomen.

'Het einde van Hongkong en het begin van het terreurbewind', tweette de politieke activist Joshua Wong dinsdag. Hij reageerde verbitterd op de controversiële veiligheidswet voor Hongkong die eerder op de dag was goedgekeurd door het Chinese regime. Volgens Wong groeit de stadstaat onvermijdelijk uit tot een 'geheimepolitiestaat', met 'willekeurige arrestaties, geheime processen en politieke censuur'.

De nieuwe wet stelt separatisme, terrorisme, ondermijning van de staat en samenzwering met buitenlandse machten strafbaar met een levenslange gevangenisstraf. Dat moet volgens het communistische bewind in Peking de 'nationale veiligheid' waarborgen. Maar tegenstanders waarschuwen dat het de bedoeling is de protestbeweging in Hongkong de nek om te wringen en de politieke autonomie uit te hollen.

De veiligheidswet werd dinsdag vlak voor middernacht lokale tijd van kracht. Dat gebeurde waarschijnlijk niet toevallig net voor de verjaardag van de machtsoverdracht van Hongkong aan China, op 1 juli 1997. Onder het motto 'één land, twee systemen' beloofde Peking toen plechtig dat het minstens een halve eeuw niet zou raken aan de politieke en juridische autonomie van gewezen Britse kroonkolonie.

Dit vormt de grootste bedreiging van de mensenrechten in de recente geschiedenis van Hongkong. Joshua Rosenzweig Hoofd China-afdeling van Amnesty International.

De nieuwe wet maakt een brutaal einde aan die afspraken, zei Joshua Rosenzweig, het hoofd van de China-afdeling van Amnesty International. 'Dit vormt de grootste bedreiging van de mensenrechten in de recente geschiedenis van Hongkong. Vanaf nu heeft China de macht zijn eigen wetten op te leggen aan wie het ook wil verdenken in Hongkong. Zijn doel is vanaf nu de angst te laten regeren.'

Luis in de pels

Dat laatste werd dinsdag meteen duidelijk: de prodemocratische partij Demosisto kondigde al snel aan zichzelf te ontbinden uit vrees voor represailles. De partij was in 2016 opgericht door studentenleiders en groeide in korte tijd uit tot een luis in de pels van China. Eerder op de dag was Joshua Wong, samen met drie andere kopstukken, al uit partij gestapt. Volgens Wong is hij 'een primair doelwit' van de veiligheidswet.

17 Districten Peking vreest een herhaling van de lokale verkiezingen van eind vorig jaar. Toen veroverde het prodemocratische kamp in 17 van de 18 districten een meerderheid.

Volgens Amnesty International kan de nieuwe wet inderdaad ingezet worden tegen kritische kandidaten voor de parlementsverkiezingen in september. Peking vreest een herhaling van de lokale verkiezingen van eind vorig jaar. Toen werden de China-gezinde partijen - mede door een recordopkomst - verpletterd door het prodemocratische kamp, dat in 17 van de 18 districten van Hongkong een meerderheid veroverde.

De verkiezingszege volgde op de onlusten die in het voorjaar van 2019 waren uitgebroken. Honderdduizenden inwoners kwamen op straat tegen een plan om verdachten uit te leveren aan China. De uitleveringswet werd gezien als een poging om politieke dissidenten te intimideren en de onafhankelijkheid van de lokale justitie te saboteren. Onder druk trok de Hongkongse leider Carrie Lam haar omstreden plan in.

Xi Jinping

De geste leek te laat te komen, want de protesten waren uitgegroeid tot een brede volksbeweging tegen de groeiende invloed van China in Hongkong. Het was een affront voor de Chinese president Xi Jinping, die zichzelf had opgeworpen als de sterke man in Peking. Op zijn initiatief werkte de Communistische Partij in zeven haasten een repressieve wet uit om de opstandige stadstaat tot de orde te roepen.

Cruciaal is de oprichting van een kantoor in Hongkong voor de Chinese veiligheidsdiensten, die daarmee voor het eerst officieel aanwezig zijn in de stadstaat. Maar de lokale leiders benadrukken dat de nieuwe wet geen impact heeft op het gros van de burgers. Volgens Carrie Lam vult de wet 'een gapend gat' in het Hongkongse rechtssysteem en komt de ingreep alleen maar de stabiliteit ten goede.

De internationale gemeenschap veroordeelde haast unaniem de nieuwe veiligheidswet.

De internationale gemeenschap veroordeelde haast unaniem de nieuwe veiligheidswet. De Verenigde Staten reageerden het scherpst en hadden maandag al een voorschot genomen op de beslissing door sancties af te kondigen. Washington schortte de export van hightech en wapens naar China en Hongkong op. De regering van Donald Trump begon een procedure om de bevoorrechte handelsstatus van Hongkong te schrappen. De Chinezen dreigden meteen met tegenmaatregelen en veroordeelden de inmenging in de binnenlandse aangelegenheden.