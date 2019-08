China zet actievideo in tegen Hongkongs protest

Een video met cinemakwaliteiten moet de manifestanten in Hongkong duidelijk maken dat hen een harde militaire repressie wacht.

De generaal aan het hoofd van het Chinese leger in Hongkong, Chen Daoxiang, sprak zich woensdagavond scherp uit tegen de pro-democratiebetogingen in de voormalige Britse kroonkolonie. In het publiek bevond zich ook de Hongkongse leider Carrie Lam, meldde Vice News.