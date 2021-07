China zet big tech onder druk om gebruikersdata te kapen...

De onlinerecruiter Kanzhun is een van de bedrijven die hun app op last van de Chinese cyberwaakhond moesten verwijderen.

Met cyberveiligheid als excuus zet China een rist techbedrijven, waaronder de taxiapp Didi, onder de druk. Peking aast vooral op hun schat aan persoonsgegevens, die kan dienen bij de uitbouw van een bigbrothermaatschappij.

En toen waren ze al met drie. Daags nadat de Chinese cyberwaakhond appstores had verplicht de taxiapp Didi te verwijderen, gebeurde maandag hetzelfde bij twee andere techbedrijven: Full Truck Alliance, een soort Uber voor vrachtwagens, en Kanzhun, een online recruiter. Zij mogen voorlopig geen nieuwe gebruikers registreren.

De essentie Na de taxiapp Didi krijgen ook twee andere Chinese bedrijven het bevel van de autoriteiten om hun app te verwijderen.

Officieel lopen tegen de bedrijven onderzoeken naar cyberbeveiliging en gegevensbescherming.

Peking zet Didi en co. echter vooral onder druk om greep te krijgen op hun massa aan klantengegevens.

De Communistische Partij wil die data gebruiken voor de uitbouw van een digitale surveillancemaatschappij.

Daarmee hebben de Chinese autoriteiten een nieuw front geopend om 's lands big tech in de pas te laten lopen. In een eerste fase pakten ze internetreuzen als Alibaba, Baidu en Tencent aan, die volgens Peking de antimonopolieregels aan hun laars lapten en de financiële stabiliteit ondermijnden. Ditmaal draait het officieel om cyberveiligheid, gegevensbescherming en nationale veiligheid.

Global Times, een krant uit de stal van de Communistische Partij, schreef maandag dat Didi in de fout ging door illegaal gegevens van zijn klanten bij te houden, wat een schending is van de privacy. De bezorgdheid voor de privacy van de burgers lijkt vreemd voor een regime dat werkt aan de uitbouw van een digitale surveillancemaatschappij. Maar het draait dan ook helemaal niet om privacy.

Nationale veiligheid

'We mogen nooit toestaan dat een internetreus controle heeft over een superdatabase met meer gedetailleerde privégegevens dan de staat bezit', schreef Global Times. Daarmee gaf de regimekrant impliciet aan dat de autoriteiten onder het mom van cyberveiligheid de hand willen leggen op de gegevens van de tientallen miljoenen klanten van Didi en aanverwante techbedrijven. Die data zijn van onschatbare waarde voor de communistische bigbrothermachine.

Opvallend was de verwijzing naar de 'nationale veiligheid' in de communicatie van de cyberwaakhond. In Global Times werd erop gewezen dat twee van de grootste aandeelhouders van Didi - Softbank en Uber - buitenlands zijn. Bovendien zijn Didi, Full Trucks Alliance en Kanzhun genoteerd op de beurs van New York. Het trio maakt deel uit van een lading Chinese bedrijven die naar Amerika trekken om er geld op te halen. Mogelijk wil Peking ook daarop meer greep krijgen.

Beursdebuut

We mogen nooit toestaan dat een internetreus controle heeft over een superdatabase met meer gedetailleerde privégegevens dan de staat bezit. Global Times Chinese regimekrant

Didi tekende vorige week voor het grootste beursdebuut van een buitenlands bedrijf op Wall Street. Daarmee brak het bedrijf het record dat in 2014 was neergezet door de internetreus Alibaba. De taxiapp haalde vlot 4,4 miljard dollar op. De beursgang van Full Truck Alliance op 22 juni was wat bescheidener, met 1,6 miljard dollar. En op 11 juni had Kanzhun met zijn IPO 912 miljoen dollar bij elkaar geharkt.

Didi benadrukte maandag dat het voor de beursgang niet wist dat er een onderzoek zat aan te komen. Full Truck Alliance daarentegen had in zijn prospectus wel gewaarschuwd dat het kwetsbaar was voor druk van de Chinese toezichthouders. Het bedrijf zei dat 'er geen garantie is dat de regelgeving niet uitdraait op substantiële boetes' die een impact kunnen hebben op de gezondheid van het bedrijf.

4,4 miljard opbrengst Beursdebuut DIDI De taxiapp Didi haalde vorige week bij haar beursintroductie in New York vlot 4,4 miljard dollar op.

De Chinese techsector houdt sowieso rekening met een verscherpt toezicht nadat de internetreus Alibaba stevig onder handen was genomen. In november blokkeerden de autoriteiten op het laatste nippertje de beursgang van Ant Group, die met ruim 35 miljard dollar 's werelds grootste had moeten worden. Na een miljardenboete kwam Ant Group, het bedrijf boven de populaire betaalapp Alipay, in april onder toezicht van de centrale bank.

Lees Meer Peking dwingt techsector in de pas

Innovatie verstikken

De castratie van Ant Group was in de eerste plaats een afrekening met Alibaba-oprichter Jack Ma. Hij had de machthebbers in Peking op de tenen getrapt toen hij enkele weken voor de geplande beursgang had uitgehaald naar de financiële toezichthouders, die elke vorm van innovatie zouden verstikken. Daarop besloot president Xi Jinping de flamboyante Ma op zijn plaats te zetten, en in één ruk een voorbeeld te stellen voor andere tycoons.

Maar er was meer aan de hand. De annulatie van de beursgang van Ant Group was ook een signaal dat de Chinese overheid bezorgd is over de financiële instabiliteit. Internetbedrijven hebben recent zwaar ingezet op digitale betaalsystemen die, zoals Alipay, uitgroeiden tot een enorm succes. Maar door de manke regelgeving moesten de bedrijven zich niet schikken naar de regels voor de financiële sector. De meeste achterpoortjes zijn inmiddels vakkundig gedicht.

Dat de techbedrijven zo openlijk en hard worden aangepakt, lijkt paradoxaal omdat de Chinese leiders op ze rekenen om uit te groeien tot een hoogtechnologische grootmacht.