China zet rem op groeiprognose na corona

China verwacht dit jaar een 'bescheiden' economische groei van 6 procent. Dat was te horen bij de start van het Volkscongres, de jaarlijkse hoogmis van het regime.

Veel regeringsleiders zouden tekenen voor dat cijfer, maar naar Chinese normen is het nederig: premier Li Keqiang verwacht voor dit jaar een economische groei van minstens 6 procent. Dat maakte hij vrijdag bekend in een toespraak bij de opening van het jaarlijkse Nationale Volkscongres in Peking, waaraan 5.000 afgevaardigden deelnemen.

De groeiprognose ligt onder de verwachting van analisten, die een doel van 8 procent naar voren schoven. De Chinese regering kiest voor een voorzichtige koers, volgens premier Li wegens het 'herstel van de economische activiteit'. Hij verwees daarmee naar de coronacrisis die de Chinese economie een klap gaf. Toch tekende het land in 2020 een positieve groei van 2,3 procent op. Het was het zwakste cijfer in 44 jaar.

Inzetten op innovatie

In het nieuwe vijfjarenplan, dat vrijdag uit de doeken werd gedaan, belooft Peking 7 procent extra te spenderen aan onderzoek en ontwikkeling. Zo bevestigt het regime dat het volop inzet op technologische innovatie. Zeker na de handelsoorlog met de VS, die vooral draaide om hightech, is China van plan zo snel mogelijk zelfvoorzienend te worden.

