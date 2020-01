Chinees Nieuwjaar vieren in een spookstad

Zieken wachten om geholpen te worden in het Rodekruisziekenhuis in Wuhan. Het medische personeel draagt beschermende kledij.

De sinds donderdag hermetisch afgesloten Chinese stad Wuhan is in één dag veranderd in een spookstad. De oudejaarsavond die in China traditioneel groots gevierd wordt, valt hier dit jaar in het water. Iedereen blijft binnen uit schrik voor het coronavirus.

Anouk Eigenraam, onze correspondente in Wuhan

Wie dezer dagen door Wuhan loopt, kan moeilijk geloven dat hier elf miljoen mensen wonen en dat dit normaal een bruisende en dynamische stad is. Het opvallendst is misschien nog de stilte. De straten zijn uitgestorven. Bioscopen, winkelcentra, restaurants, cafés, ze zijn allemaal dicht. Waar het hier doorgaans filerijden is, is er nu nauwelijks verkeer. Mensen zijn er ook amper. De dikke laag mist op het Donghu Meer, waar anders altijd het wegens de virusuitbraak geannuleerde oudejaarsvuurwerk wordt afgestoken, maakt de naargeestige sfeer compleet.

De enige vrolijke tint in de stad komt van de honderden felgekleurde ledlampjes op het dak bij Wuhan Plaza. Die knipperen tegen alle rampspoed in, alleen er is niemand om ze te aanschouwen. Een verdwaald stel kijkt door de gesloten deur van de koffiebar Maan Coffee of die toch niet open is. Maar nee, de ketting aan de andere kant van het glas zegt genoeg. En alsof het nog niet genoeg is, motregent het ook nog.

De gemeente wist meteen dat het virus overdraagbaar was van mens tot mens. Maar ze heeft nog weken gewacht om dat bekend te maken. Bao, inwoner Wuhan

Wuhan is net als een zevental andere omliggende Chinese steden in lockdown. De overheid probeert zo de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het Chinese Nieuwjaar komt in die zin goed uit. Veel universiteiten en scholen zijn deze en de komende twee weken al dicht wegens de vakantie.

Op zich is het dan ook normaal dat er met Nieuwjaar meer winkels gesloten zijn, maar nu hangt op veel deuren een briefje met de tekst: ‘Wegens het ‘nieuwe coronavirus’ zijn er geen normale openingstijden.’ Daarna worden de medewerkers en de inwoners opgeroepen om de dreiging serieus te nemen, gevolgd door wat tips om ‘het toilet met azijn te spoelen en te desinfecteren’.

Dus is deze oudejaarsdag, voor Chinezen de belangrijkste feestdag in het jaar, voor de inwoners van deze stad een mistroostige editie. Wuhan zit binnen. Veel mensen hebben de afgelopen week al flink boodschappen ingeslagen en ook online eten bestellen kan nog steeds. De lokale overheid heeft benadrukt dat de pakketjes worden bezorgd.

Coronavirus Sinds begin deze week is niet alleen China maar ook de rest van de wereld in de ban van een nieuw coronavirus. Dat dook wellicht vorig jaar voor het eerst op op een dierenmarkt in de Chinese miljoenenstad Wuhan waar wilde dieren illegaal verkocht werden. Sindsdien kostte het virus het leven aan zeker 26 mensen in China. Gezondheidsdiensten stelden op zijn minst 830 besmettingen vast. Behalve op het Chinese vasteland zijn die in de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Japan, Nepal, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hongkong en Macau gedetecteerd. De Chinese autoriteiten plaatsten verschillende steden in quarantaine. Reisbureaus in het land mogen van de overheid voorlopig ook geen binnen- of buitenlandse reispaketten meer verkopen. Op verschillende westerse luchthavens worden passagiers van vluchten uit China al enkele dagen strenger gecontroleerd.

Een enkeling waagt zich naar de zeldzame winkel of supermarkt die nog open is. Zoals de supermarkt naast het Jinjiang Inn Wuhan Hotel in Jianhang. Hier is, op een enkel schap na, nog genoeg voedsel voorradig. De 21-jarige Anni doet er boodschappen met haar moeder. Ze studeert traditionele geneeskunde aan de Hubei University. Vindt ze het niet eng om de straat op te gaan? ‘Ze knikt bevestigend. We moeten toch boodschappen doen’, zegt ze terwijl ze een pak garnalen uit de diepvries vist.’ Al zal ze vanavond ook thuisblijven.

Nu na het openbaar vervoer ook Didi, de Chinese variant van Uber, vanaf vanmiddag zijn diensten heeft opgeschort, is het ook een stuk ingewikkelder om ergens te komen. Met de deelfiets kom je niet ver in deze gigantische stad, met haar talloze bruggen en meren. De stad bestaat voor de helft uit water. En de reguliere taxi is een stuk duurder. Taxichauffeur Liu beleeft dan ook geen gouden tijden, zoals je zou verwachten nu het openbaar vervoer platligt. ‘Bovendien zou ik normaal ook nog klandizie hebben van mensen die met de trein en het vliegtuig komen.’

Blockbusterfilms

Ook de consultante Joanna (30) vertelt dat ze tot haar grote spijt vanavond niet uitgaat. Ze woont in Wuchan, in het stadsdeel aan de overkant van de rivier de Yangtze, die de stad doorsnijdt. ‘Andere jaren zou ik met vrienden uit eten gaan, winkelen en daarna naar de film gaan. Maar alles is gesloten en afgelast.’ Zo zijn zeven grote blockbusterfilms, die dit weekend ook in Wuhan première zouden gaan, uitgesteld.

Veel mensen durven onderhand ook niet meer naar buiten, zegt Joanna. ‘We zijn bang ziek te worden.’ De angst onder de bevolking neemt toe nu de uitbraak aanhoudt en zich verder verspreidt. Ook taxichauffeur Liu wil niet te lang blijven hangen in Jianhang. De wijk zit te dicht bij de bron, de markt waar het virus vandaan kwam. De ramen moeten gesloten blijven. Ook Bao, een docent schilderkunst, maakt zich steeds meer zorgen. ‘Tot gisteren was ik niet zo ongerust, maar de paniek heeft wel een beetje toegeslagen nu de stad op slot is gegaan. Ik ben meteen in mijn koelkast gaan kijken of ik nog wel genoeg fruit en groenten had, ook al woon ik iets buiten de stad waar meer voorraad voorhanden is.’ Hij zal vanavond oudjaar in zijn atelier vieren met zijn ouders in plaats van met meerdere families, zoals ze dat gewoonlijk doen.

Veldhospitaal

Langzaam groeit ook de kritiek op de lokale overheid en de manier waarop ze de crisis aanpakt. De onrust groeit ondanks berichten dat de regering extra medisch personeel en beschermende kleding naar Wuhan stuurt en de komende week een veldhospitaal met duizend bedden versneld gaat bouwen. Op sociale media circuleren beelden en filmpjes van ziekenhuizen waar overleden patiënten in het gangpad liggen en patiënten die op straat neervielen omdat er binnen geen plaats was. De roep dat de burgemeester moet aftreden klinkt ook steeds luider.

Schermvullende weergave Een ziekenhuis in Wuhan. ©AFP

Bao is het eens met die kritiek. ‘Ik las berichten dat de gemeente meteen wist dat het virus van mens tot mens overdraagbaar was. Medisch personeel is namelijk ook ziek geworden. Maar ze hebben nog weken gewacht alvorens dat bekend te maken. Dat is toch crimineel? Gedurende die weken is een heleboel mensen afgereisd naar familie in andere delen van het land. Daarom duikt het virus ook in andere provincies op.’

Dat de bestrijding niet van een leien dakje loopt, ervaren ook enkele buitenlandse studenten, Fita uit Ethiopië en Simon en Peter uit Eritrea. Wuhan is behalve een stad van water ook een studentenstad met 86 universiteiten. Fita voelt zich sinds gisteren niet zo lekker en nu zijn ze op weg naar het ziekenhuis. ‘We zijn eerst naar het militaire ziekenhuis gegaan. Dat stuurde ons door naar het Dhonguan ziekenhuis, maar dat heeft ons nu weer naar een ander ziekenhuis gestuurd.’

Een poging om een deelfiets te nemen strandt, maar dan komt er net een taxi langs. Ze springen erin. Het ziekenhuis is slechts tien minuutjes verderop. Ondertussen vertellen ze dat ze tot de weinige overgebleven studenten op de campus behoren. ‘Alle anderen zijn naar huis gevlogen voor de stad op slot ging.’