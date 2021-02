Chinees nieuwjaar in mineur door nieuwe uitbraken en trage vaccinatie

Nieuwe uitbraken van het coronavirus zetten een rem op de traditionele volksverhuizing rond het Chinese nieuwjaar. Vaccinatieschema's zijn vertraagd en bieden geen uitkomst.

Anouk Eigenraam in China

Het Chinees nieuwjaar (Chunyun), dat vrijdag begint, is normaal gesproken de belangrijkste feestperiode van het jaar. Miljoenen Chinezen reizen in de voorgaande weken naar hun familie elders in het land. Maar net als vorig jaar gooit het coronavirus roet in het eten.

Bij het Chaoyang Ziekenhuis, in hartje Peking, kunnen mensen de dag voor Chinees nieuwjaar zo doorlopen om een coronatest te halen, die verplicht is als je wilt reizen. Een paar weken terug was het uren wachten. Nu lijken inwoners gehoor te geven aan de dringende oproep van de Chinese overheid vooral geen trips te maken.

Door de recente uitbraken in drie nabijgelegen provincies en een district in Peking is de regering beducht op nieuwe clusters van coronabesmettingen. Hoewel verschillende steden snel op slot gingen en het aantal gevallen daardoor beperkt werd tot zo'n 2.500, is de angst voor verspreiding weer toegeslagen.

Vrijaf

En dus ontmoedigt de regering het reisverkeer op alle mogelijke manieren. Sinds vorige maand gelden voor reizigers restricties als veertien dagen 'gezondheidsmonitoring' met dagelijkse temperatuurchecks en drie verplichte covidtesten in die weken. In Peking zijn banieren te zien met teksten als 'Als je het virus overdraagt aan je ouders ben je gewetenloos'. Bedrijven zijn onder druk gezet hun personeel geen vrijaf te geven. Zo vertelt Gang Li, die in de financiële sector werkt en uit Binnen-Mongolië komt, dat zijn bedrijf het personeel heeft afgeraden te vertrekken. 'Als we wel vrij nemen, krijgen we niet doorbetaald.'

Stations en vliegvelden vertonen al dagen een verlaten indruk. Op 28 januari, de dag dat de reisperiode traditioneel begint, daalde het aantal reizigers met 71%. Het ministerie van transport schat dat dit jaar circa 1,1 trips worden gemaakt, 22% minder dan vorig jaar.

Desondanks heeft Rika (haar Engelse bijnaam) net een covidtest gedaan. Ze besloot gisteravond toch de ruim 530 kilometer lange trip te gaan maken naar haar ouders in de kustprovincie Shandong. De verkoper van voedingssupplementen had wegens de uitbraken van het bezoek afgezien, tot haar jongere broer belde dat hij ook kwam. 'En ik heb hem al maanden niet gezien. Ik maak me een beetje zorgen, maar ik ben alleen geweest in gebied met laag risico.'

Leed

Op social media reageerden mensen enigszins treurig op de nieuwe reisrestricties. Met name voor de 300 miljoen arbeidsmigranten is deze periode meestal de enige kans om familie te zien, van wie ze het hele jaar door werk gescheiden zijn. Daarbij komt dat miljoenen mensen vorig jaar tijdens deze feestdagen ook al vast kwamen te zitten vanwege de virusuitbraak. 'Geen gezeur of druk dat ik moet trouwen...maar ook geen levendige familie of een kom met warm eten', zo schreef iemand op sociale-mediaplatform Weibo.

Toch reageren de meeste mensen gelaten, zoals Chun Guo, die in een kledingwinkel achter de toonbank staat. 'Mijn baas heeft me al ingedeeld met diensten. Ik ga wel na de jaarwisseling.'

Regionale overheden proberen het leed te verzachten. Zo geeft de oostelijke stad Hangzhou elke arbeidsmigrant die niet afreist omgerekend €128.

Huiverig voor vaccinatie

Een bijkomende complicatie is dat het plan om 50 miljoen mensen voor nieuwjaar te vaccineren, is mislukt. Na de cruciale beroepen krijgen nu inwoners tussen de 18 en 59 jaar de oproep tot vaccinatie. Het is op vrijwillige basis, maar soms stelt de universiteit of een bedrijf vaccinatie verplicht. Eind januari zijn volgens staatsdata pas 24 miljoen mensen gevaccineerd.

De productie verloopt stroef; slechts een vaccin is goedgekeurd en de effectiviteit van alle vaccins in de pijplijn blijkt stukken lager dan die van buitenlandse concurrenten. Ook zijn honderden miljoenen vaccins naar andere landen geëxporteerd of beloofd als onderdeel van de Chinese vaccindiplomatie. En Chinezen zijn door schandalen in het verleden met vaccinfabrikanten huiverig zich te laten injecteren met iets waarvan de laatste testresultaten nog niet eens zijn gepubliceerd.