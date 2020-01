Chinees virus zaait ongerustheid

Na Thailand ziet nu ook Japan een virus opduiken dat in de Chinese miljoenenstad Wuhan is ontstaan. Dat sterkt het vermoeden dat de ziekteverwekker van mens tot mens overdraagbaar is.

De man uit de buurt van Tokio kwam terug van een reis uit Wuhan, een miljoenenstad in het centrum van China. Hij kreeg ter plekke al koorts en werd een week later, toen hij al terug was in Japan, met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is hij terug thuis, maar wetenschappers ontdekten wel dat hij besmet was met het 2019-nCoV virus, dat wetenschappers wereldwijd al sinds enkele weken met veel belangstelling opvolgen.

De eerste bekende symptomen van dat virus doken vorige maand op bij bezoekers van een veemarkt in de Chinese stad Wuhan. 41 mensen werden ziek, van wie er intussen twee overleden zijn, al ging het in een geval om een man die al verzwakt was door andere ziektes. Al vlug werd de parallel getrokken met het SARS-virus uit 2002, dat ook in China opdook en meer dan 8.000 mensen besmette in 37 landen. Bijna 800 patiënten stierven eraan.

Het nieuwe coronavirus is voor 70 procent identiek aan SARS, ontdekten wetenschappers intussen. Net als bij SARS wordt vermoed dat het virus is overgedragen door besmette dieren. Op de vismarkt van de stad met 11 miljoen inwoners werden ook gevogelte, vleermuizen, marmotten, slangen en konijnen verkocht.

Coronavirussen zijn meestal onschuldig. Samen met de rhinovirussen liggen ze aan de basis van onze meeste doordeweekse verkoudheden. SARS, kort voor Severe Acute Respiratory Syndrome-related coronavirus, was in 2002 wel uiterst besmettelijk en gevaarlijk. Daarom doet de parallel wereldwijd de alarmbellen rinkelen.

Wantrouwen

Reden tot paniek is er niet, benadrukken wetenschappers. In tegenstelling tot bij SARS zijn de symptomen van het nieuwe virus eerder mild. De Chinese autoriteiten beweren dat er nog geen bewijzen zijn gevonden dat het virus overgedragen wordt van mens tot mens, wat er bij SARS toe leidde dat het virus zich in heel korte tijd via vliegtuigreizigers over de hele wereld verspreidde.

Maar het wantrouwen tegenover de Chinese gezondheidsdiensten is groot. In 2002 duurde het weken voor China de rest van de wereld waarschuwde over de ziekteverwekker. Ook nu kwam het nieuws eerst naar buiten via een artikel in The Wall Street Journal voor de Chinezen het nieuws bevestigden. Volgens westerse wetenschappers is de publicatiedrang van Chinese onderzoekers een mogelijke verklaring: ze wilden het virus zelf eerst bestuderen vooraleer de resultaten van hun bevindingen deelden in voorname vakbladen.

Dat het virus nu ook in Japan uitbreekt, doet twijfel ontstaan of het virus zich toch niet van mens tot mens verspreidt. De patiënt in kwestie - een man uit de buurt van Tokio - was wel in Wuhan geweest, maar had de besmette vismarkt niet bezocht. Ook een Chinees slachtoffer, de echtgenote van een marktkramer die als een van de eerste ziek werd, zou nooit op de markt zijn geweest. En ook in Thailand dook de ziekte al twee keer op, onder meer bij een Chinese toerist die beweert niet op de markt geweest te zijn.

‘Het feit dat sommige gevallen niet met de vismarkt Wuhan te linken zijn, betekent dat we een beperkte overdracht van mens tot mens niet kunnen uitsluiten,’ zegt een woordvoerder van de lokale afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie in Manila. ‘Er zijn nog veel onbekende factoren in dit verhaal en de situatie kan veranderen.’

Omdat de symptomen vrij mild zijn, is het virus mogelijk wijder verspreid dan de officiële Chinese cijfers doen vermoeden. Daarom is het te vroeg om te besluiten dat het zich niet van mens tot mens kan verspreiden, meent ook Jeremy Farrar, een Londense specialist van infectieziektes aan het Amerikaanse vakblad Science. ‘Omdat het om een coronavirus gaat, zou het me niet verbazen dat er toch al ergens een overdracht van mens tot mens is voorgekomen.’

Verontrustend is voorts dat onderzoekers nog altijd niet weten hoe het virus op de mens is overgesprongen. Het is ook niet duidelijk welk dier verantwoordelijk kan zijn. Veel coronavirussen komen voor bij vleermuizen, en deze nieuwe variant lijkt sterk op vier vleermuisvirussen die eiwitten hebben die in staat zijn menselijke cellen te infecteren. Maar Andrew Rambaut, bioloog aan de universiteit van Edinburgh, denkt dat er mogelijk andere natuurlijke bronnen in het spel zijn. ‘In sommige delen van het genoom zijn de gelijkenissen met de virussen bij vleermuizen treffend, maar in sommige delen veel minder’, zegt hij aan Science.

Uit onderzoek blijkt dat de mensen de besmetting over meerdere weken hebben opgelopen op de markt. Dat zou kunnen bevestigen dat de ziekte niet tot één bron terug te brengen is. Sinds de markt op 1 januari door de lokale autoriteiten werd gesloten, zijn er volgens de Chinese autoriteiten geen nieuwe gevallen bij gekomen.

Warmtescanners

Dat het virus al in twee andere landen is opgedoken, maakt autoriteiten ongerust. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept landgenoten in China op waakzaam te zijn, markten met levende dieren te mijden en zich te laten onderzoeken als ze na een bezoek aan Wuhan ziek zijn geworden. Thailand heeft intussen warmtescanners in zijn internationale luchthavens geïnstalleerd om bezoekers te screenen op een mogelijke besmetting.

Op de beurs van Japan gingen producten van maskers en andere gezondheidsproducten meteen fors de hoogte in toen bekend raakte dat het virus op het eiland is opgedoken. In China heerst ongerustheid omdat volgende week nieuwjaar wordt gevierd. Bij die gelegenheid worden de markten, waar vaak levende dieren te koop zijn, overspoeld met bezoekers en reizen miljoenen mensen het land rond.