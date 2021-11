Chinese Communistische Partij wil weg vrijmaken voor derde ambtstermijn Xi Jinping

In China is maandag de Chinese Communistische Partij bijeengekomen om een 'historische resolutie' te bespreken. Daarin zullen officieel de 'grote prestaties en de historische ervaringen' van de partij worden beschreven, maar zal vooral dienen om Xi's machtspositie te versterken.

De centrale commissie van de Chinese Communistische Partij wil de weg vrijmaken voor een derde ambtstermijn voor partijleider en president Xi Jinping. De zowat 370 leden van de partijcommissie kwamen maandag in Peking samen voor een vierdaagse bijeenkomst om een 'historische resolutie' te bespreken. Het is slechts de derde keer in de honderdjarige geschiedenis van de partij, na 1945 en 1981, dat dergelijke resolutie zal worden goedgekeurd.