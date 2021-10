Chinese agressie tegen Taiwan voedt vrees voor open oorlog...

China voert de forcing door dagelijks tientallen gevechtsvliegtuigen op Taiwan af te sturen. Het eiland groeit uit tot de frontlinie in de oplaaiende strijd tussen het Westen en een steeds assertiever China.

Bijna 150 Chinese gevechtsvliegtuigen drongen de afgelopen dagen de luchtverdedigingszone van Taiwan binnen. Maandag alleen al was er een recordaantal van 56 infiltraties door de Chinezen. Taiwan riep het communistisch regime in Peking al op 'onmiddellijk een einde te maken aan zijn vijandige en onverantwoordelijke provocaties'.

De Chinese dreiging is niet nieuw, maar ze gaat volgens de Taiwanezen wel crescendo. Vorig jaar waren er bijna 400 schendingen van de luchtverdedigingszone, dit jaar staat de teller al op meer dan 600. 'Taiwan moet waakzaam zijn', waarschuwde de Taiwanese premier Su Tseng-chang. 'China stuurt steeds feller aan op een escalatie.'

Het jongste offensief begon op 1 oktober, de nationale feestdag in China. Dan vieren de Chinezen de uitroeping in 1949 van de Volksrepubliek. Die dag markeert ook de communistische overwinning op de nationalisten. Die vluchtten naar Taiwan en bouwden er een eigen staat uit. Maar China beschouwt Taiwan als een opstandige provincie en is vastbesloten het eiland te heroveren.

Nationalistische agenda

China koos lange tijd voor een soort gedoogbeleid. Zolang de Taiwanezen niet nadrukkelijk naar onafhankelijkheid streefden, aanvaardden de machthebbers in Peking een status quo. Daar kwam een einde aan onder president Xi Jinping, die sinds zijn aantreden in 2012 een nationalistische agenda volgt, waarbij de eindregie bij de Communistische Partij ligt.

De Chinese president Xi noemde de 'hereniging' met Taiwan onlangs een 'onwankelbare historische opdracht'.

Xi maakte al korte metten met de prodemocratische beweging in Hongkong. Hij trok zich weinig aan van de afspraken die waren gemaakt toen China in 1997 de controle over de stadstaat kreeg. Het beloofde toen autonomie voor Hongkong, onder het vaandel 'één China, twee systemen'. Maar via een draconische veiligheidswet in 2020 nam het regime in Peking alle macht in handen.

De essentie China heeft sinds 1 oktober bijna 150 gevechtsvliegtuigen het luchtverdedigingsruim van Taiwan ingestuurd.

De Chinese president Xi Jinping mikt met zijn nationalistische agenda op de hereniging met Taiwan.

Taiwan lijkt uit te groeien tot de frontlinie van de oplaaiende spanningen tussen China en het Westen.

De Verenigde Staten bieden Taiwan militaire steun, maar diplomatiek staat het eiland geïsoleerd.

De Taiwanezen vrezen dat zij het volgende doelwit zijn van Xi's nationalistische campagne. Snel na zijn aantreden had hij al gezegd dat de kwestie-Taiwan 'niet van generatie op generatie moet worden overgedragen'. En afgelopen juli, bij de 100ste verjaardag van de Communistische Partij, noemde hij de 'hereniging' met Taiwan een 'onwankelbare historische opdracht'.

Agressieve houding

De Taiwanese president Tsai Ing-wen wees dinsdag op de 'steeds agressievere houding' van China. In een bijdrage voor het blad Foreign Affairs waarschuwde ze ook voor de 'catastrofale' gevolgen als Taiwan in de handen valt van China. 'Dat zou erop wijzen dat het autoritarisme de overhand heeft over de democratie in de huidige wereldwijde waardenstrijd', schreef ze.

Taiwan ligt op de frontlijn van de strijd tussen liberale democratieën en autoritaire regimes. Tsai Ing-wen Taiwanees president

Tsai speelde daarmee in op de groeiende spanningen tussen China en het Westen. 'Taiwan ligt op de frontlijn van de strijd tussen liberale democratieën en autoritaire regimes.' Haar opiniestuk leest als een terechtwijzing voor de westerse landen die blind bleven voor de 'dreiging van de Chinese Communistische Partij', terwijl de Taiwanezen daar al langer voor waarschuwen.

Lees Meer De Indo-Pacific, het strijdtoneel van de 21ste eeuw

Het is duidelijk dat Taiwan hoopt dat de groeiende argwaan over China een einde maakt aan het internationale isolement van het eiland. Ondanks zijn sterke economische positie - vooral in hightech, met 's werelds grootste chipmaker TSMC als vlaggenschip - staat Taiwan diplomatiek zo goed als alleen, vooral door druk van China. Slechts 14 landen hebben diplomatieke relaties met Taiwan.

Militaire aanwezigheid

Ondanks het gebrek aan officiële erkenning kan Taiwan rekenen op internationale steun. Vooral de Verenigde Staten stellen zich garant voor de veiligheid van het eiland. De Amerikanen leveren al decennia wapens aan Taiwan, tot grote ergernis van China. En de afgelopen jaren schroefden ze hun militaire aanwezigheid in de regio op, met oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen.

De VS maken zich grote zorgen over de Chinese expansie in Oost- en Zuidoost-Azië. De Amerikaanse admiraal Philip Davidson waarschuwde begin dit jaar dat China dit decennium nog Taiwan wil inlijven. Hoewel Washington zich garant heeft gesteld voor de veiligheid en integriteit van Taiwan, zou China volgens specialisten zich voorbereiden op een invasie.

Lees Meer Chinese diplomatenkrijgers bijten steeds feller van zich af

Zelfs de overhaaste terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan wordt door Peking gebruikt om druk te zetten op Taiwan. De Chinezen benadrukken gretig dat de VS na 9/11 hadden beloofd de Afghanen niet in de steek te laten en de taliban tegen te houden. De Taiwanezen rekenen dus best niet te veel op de steun van de VS, is de boodschap van Xi en co.