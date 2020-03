Chinese economie herstelt sneller dan verwacht

De economische activiteit in China is in maart gestegen, maar blijft wel lager dan normaal. De beurzen reageren positief op de beter dan verwachte cijfers.

Het ergste is wellicht achter de rug voor de Chinese economie. De activiteit van de tweede grootste economie ter wereld leeft sterker op dan voorzien nadat de quarantainemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hadden geleid tot een recordkrimp in februari. Dat blijkt uit een rondvraag bij de Chinese ondernemingen.

De PMI-indicator van de Chinese industrie steeg in maart met 16,3 punten naar 52 punten. Een score boven 50 punten geeft aan dat de industrie groeit. Economen hadden een score van slechts 44,8 punten voorspeld.

De PMI-indicator van de dienstensector klom met 22,7 punten naar 52,3 punten. Economen hadden een score van 42 punten voorspeld. De dienstensector kreeg in februari de grootste klap, omdat sectoren als de horeca, de luchtvaart en het toerisme werden verlamd.

Quarantaine afgebouwd

De meeste Chinese bedrijven hebben hun activiteit hervat omdat de overheid de voorbije dagen de quarantainemaatregelen geleidelijk heeft afgebouwd. Het aantal nieuwe besmettingen is fors gedaald. Daarbij gaat het vooral om Chinezen die terugkeren uit het buitenland.

De aandelenmarkten reageren positief op de beter dan verwachte Chinese cijfers. Toch wordt het eerste kwartaal voor de beurzen naar alle waarschijnlijkheid het slechtste kwartaal sinds 2008.

Economen waarschuwen voor overdreven optimisme over de Chinese economie.

Overigens waarschuwen economen voor overdreven optimisme over de Chinese economie. Ze beklemtonen dat de economische activiteit in maart lager was dan normaal. Ondanks de heropleving heeft de Chinese economie een zeer slecht kwartaal achter de rug. Het Japanse beurshuis Nomura raamt dat de Chinese economie in het eerste kwartaal met 9 procent is gekrompen tegenover dezelfde periode van vorig jaar.

Vooruitzichten

Bovendien zijn de economische vooruitzichten erg onzeker. De coronacrisis breidde de jongste weken uit van China naar onder meer Europa en de VS. Steeds meer landen proberen de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat weegt op de wereldeconomie. Naar alle waarschijnlijkheid krimpt de wereldeconomie zowel in het eerste als in het tweede kwartaal.