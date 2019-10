Chinese groei valt terug tot laagste peil in 30 jaar

Dat is de traagste groei in bijna dertig jaar, zo bleek vrijdag uit overheidsdata. De groei is ook wat minder dan verwacht. Economen rekenden gemiddeld op 6,1 procent grroei.

De recent wapenstilstand in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China kan de komende maanden potentieel goed uitdraaien voor de Chinese economie. Eerder deze maand bereikten de twee grootmachten een interimdeal. Het bestand houdt in dat de VS even ophoudt met invoertarieven op Chinese export te verhogen. In ruil koopt China meer landbouwproducten in de Verenigde Staten en zou het iets beter intellectuele eigendom van Amerikaanse bedrijven respecteren. Er is ook een luik over financiële diensten.