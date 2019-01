Chinese groei vertraagt

De Chinese economie is vorig jaar met 'amper' 6,6 procent gegroeid. Het was de traagste groei sinds 1990.

China publiceerde maandagochtend als eerste groot land cijfers over de economische groei in het voorbije jaar. In het vierde kwartaal zette de groeivertraging zich onverminderd voort. De Chinese economie steeg de voorbije drie maanden met 6,4 procent tegenover 6,5 procent in het derde kwartaal.

Dat alles brengt het resultaat voor heel 2018 op 6,6 procent groei. Hoewel het de traagste groei is in bijna 30 jaar tijd is, blijft China een snelgroeier vergeleken met andere landen en blijft het zonder twijfel een van dé motoren van de wereldeconomie. De lagere groei is onder meer te wijten aan de hogere Amerikaanse importaksen op Chinese producten.

China probeert de stijgende schuldgraad van bedrijven en lokale overheden af te bouwen en de industriële, exportgerichte economie om te vormen tot een diensteneconomie met de consumptie als belangrijkste motor van de groei. Die transformatie weegt op de groei. Volgens Robin Xing, hoofdeconoom van Morgan Stanley, zal de groei vanaf het tweede kwartaal opnieuw aantrekken.