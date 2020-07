Chinese hardliner moet Hongkongers in de pas doen lopen

China laat er geen gras over groeien in Hongkong. Enkele dagen na de invoering van een strenge veiligheidswet benoemt het een hardliner om de orde in de metropool te handhaven.

Enkele minuten nadat China dinsdag een omstreden veiligheidswet voor Hongkong had goedgekeurd, begon Carrie Lam, de leidster van de metropool, aan haar wekelijkse persconferentie. Terwijl de journalisten haar overspoelden met vragen over de Chinese demarche, werd duidelijk dat Lam geen antwoorden had. Ze wist in de verste verte niet wat de nieuwe wet precies inhield en brak de briefing dan ook abrupt af.

Het pijnlijke tafereel illustreerde dat de veiligheidswet een Chinese machtsgreep was, waarbij de leiders van Hongkong niet betrokken waren. De wet stelt separatisme, terrorisme, ondermijning van de staat en samenzwering met buitenlandse machten strafbaar, met maximaal levenslang. Het is duidelijk de bedoeling om de democratische protestbeweging de nek om te wringen, na ruim een jaar van protesten.

10 arrestaties Amper enkele uren nadat de veiligheidswet van kracht was geworden, pakten de ordediensten al zeker 10 mensen op wegens de overtreding ervan.

De Chinezen lieten er geen gras over groeien. Enkele uren nadat de veiligheidswet van kracht was geworden, pakten de ordediensten woensdag zeker tien Hongkongers op omdat ze de nieuwe wet overtreden zouden hebben. De eerste verdachte werd gisteren aangeklaagd voor terrorisme en aanzetten tot separatisme. De autoriteiten verboden ook een populaire slogan van de activisten: 'Bevrijd Hongkong, revolutie van onze tijd.'

Aan de leiband

China doet steeds minder moeite om te verdoezelen dat het heer en meester is in Hongkong. Vrijdag raakte bekend dat Zheng Yanxiong, een communistische apparatsjik en hardliner, het nieuwe bureau van de Chinese veiligheidsdiensten in de metropool zal leiden. Carrie Lam krijgt ook een Chinese veiligheidsadviseur naast zich, die haar ongetwijfeld zal dwingen nog meer aan de leiband van Peking te lopen.

De machtsgreep heeft al tot een uittocht geleid van kritische Hongkongers, onder wie de bekende activist Nathan Law. 'Ik heb mijn stad vaarwel gezegd', schreef hij op Twitter. 'Terwijl het vliegtuig opsteeg, keek ik voor een laatste keer naar de skyline waarvan ik zoveel hou.' Law vreesde arrestatie omdat hij deze week nog had gesproken voor een Amerikaanse parlementscommissie, wat gelijk staan aan buitenlandse samenzwering.

Democratische activisten werken inmiddels aan een plan om een 'parlement in ballingschap' op poten te zetten. 'Een schaduwparlement kan het duidelijke signaal geven dat democratie niet bestaat bij gratie van Peking', zei initiatiefnemer Simon Cheng, die eerder al naar het Verenigd Koninkrijk was gevlucht en er politiek asiel kreeg nadat hij door de Chinese geheime politie was opgepakt en mishandeld.

Japans protest

De Chinese machtsgreep roept steeds meer weerstand op in de rest van de wereld. In Japan klinkt de roep om een gepland staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping te schrappen. De regerende Liberaal-Democratische Partij van premier Shinzo Abe diende daarover in het parlement een resolutie in. Het is de vraag of Abe zal ingaan op de oproep, die door China zeker als een diplomatieke kaakslag zal worden gezien.