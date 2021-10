Chinese hypersonische raket dreigt uit te monden in wapenwedloop

De VS zijn verontrust door de Chinese test met een hypersonische raket. Volgens het Pentagon kunnen zulke 'nachtmerriewapens' het begin van een nieuwe wapenwedloop inluiden.

China voerde eind juli een test uit met een hypersonische raket die een nucleaire lading kan dragen. Dergelijke raketten halen snelheden tot 6.200 kilometer per uur, of vijf keer de snelheid van het geluid. Omdat ze zo snel in de atmosfeer vliegen en zeer wendbaar zijn, zijn hypersonische raketten moeilijk te onderscheppen door klassieke antiraketsystemen.

De test werd pas half oktober onthuld door de krant Financial Times, die zich baseerde op bronnen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten. De Amerikaanse president Joe Biden en andere functionarissen drukten hun bezorgdheid uit over het nieuws, maar tot een officiële bevestiging kwam het nooit. China zelf ontkende dat het een rakettest had uitgevoerd.

Ik weet niet of dit al een Spoetnik-moment is, maar het scheelt niet veel. Mark Milley Hoogste Amerikaanse militair

Nadat het Pentagon bijna twee weken om de hete brij had gedraaid, brak generaal Mark Milley, de hoogste Amerikaanse militair in rang, woensdag het stilzwijgen. In een interview met het persagentschap Bloomberg bevestigde hij dat de Chinezen een hypersonische raket hadden afgevuurd. 'Een zeer ernstige gebeurtenis', zei Milley. 'Het is zeer verontrustend.'

'Ik weet niet of dit al een Spoetnik-moment is, maar het scheelt niet veel', zei Milley in het interview. Daarmee verwees hij naar de satelliet die de Sovjet-Unie in 1957 lanceerde en die het begin betekende van een ruimtewedloop met de VS. Impliciet gaf Milley aan dat de Chinese test het begin kan betekenen van een nieuwe wapenwedloop.

De Amerikanen waren volgens ingewijden verstomd door de test, die bewees dat China in korte tijd een enorme technologische vooruitgang heeft gemaakt in de ontwikkeling van hypersonische wapens. Het Chinese militaire raketprogramma blijkt een pak geavanceerder te zijn dan Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen dachten.

Het geteste wapen was een soort hypersonisch glijtoestel dat met een raket in een baan om de aarde werd gebracht en vervolgens met een enorme snelheid werd afgeschoten op een doelwit. Het is een oude techniek waaraan de Sovjet-Unie al in de jaren 60 werkte. Maar dat China hypersonische raketten gebruikt, is een primeur. De raket miste trouwens het doel met zo'n 40 kilometer.

Radars en afweersystemen

De bezorgdheid is groot omdat de nieuwe technologie de bestaande verdedigingssystemen kan omzeilen. Het hypersonische systeem is in staat de VS vanuit een willekeurige richting te bestoken. De Amerikaanse radars en afweersystemen staan nu vooral gericht op de Noordpool, die op het traject van een klassieke nucleaire aanval ligt.

China zou de Amerikanen met andere woorden in de rug kunnen aanvallen. De Republikeinse senator Lindsay Graham bestempelde het Chinese experiment onlangs als een 'gamechanger' die kan leiden tot een nucleaire wapenwedloop. 'We kunnen een poging doen om China te overtuigen een stap achteruit te zetten', zei hij, al besefte hij dat de kans op slagen erg klein is.

De Amerikanen zijn sowieso bezig met een eigen hypersonisch wapensysteem, samen met bedrijven als Lockheed Martin en Raytheon Technologies. Begin oktober zei het ministerie van Defensie dat hypersonisch tuig te duur was in vergelijking met de klassieke kruisraketten. Dit jaar spendeerde het Pentagon 3,2 miljard dollar aan het programma.

Nucleaire ontwapening

De initiatieven botsen bovendien op de uitgesproken ambitie van president Biden om te ijveren voor nucleaire ontwapening. In zijn strategische agenda beklemtoont het Witte Huis dat 'stappen nodig zijn om de rol van nucleaire wapens in de nationale veiligheidsstrategie' te beperken. Biden sprak al met de Russische president Vladimir Poetin af het New START-verdrag over ontwapening te verlengen.

Rusland werkt echter ook aan hypersonische wapens, waaronder het glijvaartuig Avangard dat volgens Moskou al twee jaar operationeel is. En begin oktober testte het de hypersonische kruisraket Tsirkon, die voor het eerst vanaf een onderzeeër werd gelanceerd. Volgens Poetin was de kruisraket een onderdeel van een nieuwe generatie wapentuig.

De Amerikaanse senator Angus King bestempelde hypersonische raketten als 'nachtmerriewapens'.

Het alarm over de dreiging van hypersonische wapens ging eind september luid af toen Noord-Korea liet weten dat het een test met zo'n razendsnelle raket had uitgevoerd. De Zuid-Koreaanse autoriteiten bevestigden de test maar benadrukten dat de hypersonische raket zich, op basis van de snelheid en andere data, nog in een pril stadium van ontwikkeling bevond.