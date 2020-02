Chinese markten heropenen met 9 procent verlies na corona-virus

In China zijn de markten voor het eerst sinds 23 januari weer open, waarbij ze de sterkste daling sinds 2015 optekenen.

In China is een van de belangrijkste aandelenkorven, de CSI 300 Index, maandag met meer dan negen procent verlies geopend, nadat de markten twee weken dicht waren vanwege de uitbraak van het coronavirus. De daling is de grootste sinds 2015. Meer dan 2.600 aandelen crashten zwaarder dan de toegestande marktlimiet van tien procent verlies.