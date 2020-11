Chinese overheidsdruk dwingt baas Alibaba op de knieën

De baas van de Chinese techgigant Alibaba kruipt door het stof voor de autoriteiten. Het is een signaal dat de private ondernemers in China strak in het gelid moeten lopen van Peking.

Bijna drie weken nadat de Chinese autoriteiten de beursgang van de fintechgigant Ant Group hadden geblokkeerd, bakte de CEO van Alibaba, de moedergroep van Ant, maandag zoete broodjes met het regime. Volgens Daniel Zhang, die in 2019 oprichter Jack Ma opvolgde, is de strengere greep van het communistische bewind in Peking 'goed getimed en noodzakelijk'. Het was een duidelijke poging om de brokken te lijmen na de mislukte beursgang.

De betaalspecialist Ant Group, het bedrijf achter de populaire app Alipay, had op 5 november een beursgang gepland in Sjanghai en Hongkong. De operatie zou met ruim 34 miljard dollar goed zijn voor 's werelds grootste beursgang. Chinese beleggers waren zo enthousiast dat het aantal intekeningen op de aandelen van Ant Group, gewaardeerd op 300 miljard dollar, 870 keer groter was dan het aanbod.

Maar twee dagen voor de beursgang trok de Chinese toezichthouder onverwacht de stekker uit het project. Officieel klonk het dat er een aantal 'belangrijke kwesties' waren opgedoken over de 'gezondheid van de financiële sector'. Daarom hadden de autoriteiten begin november de regels voor onlinekredietverlening aangescherpt. Ant Group had net geprofiteerd van de gebrekkige regelgeving voor de sector.

Digitale economie

'Om een meer geregelde en gezondere ontwikkeling te garanderen van het internet en de digitale economie, zijn de bevoegde overheidsinstanties op zoek naar inzichten over het beleid en de regulering van internetplatformen', zei Zhang. 'En dat is goed getimed en noodzakelijk.' De CEO en bestuursvoorzitter van Alibaba zei dat maandag op een bijeenkomst van de Chinese overheid.

Overheidscontrole helpt de duurzame en gezonde ontwikkeling van de hele samenleving. Daniel Zhang CEO en bestuursvoorzitter Alibaba

Zhang sprak zijn steun uit voor de overheidscontrole op het internet. 'Als lid van Chinas digitale economie is Alibaba niet alleen een deelnemer en ontwerper van dit digitale tijdperk maar ook een begunstigde', zei hij. 'Controle laat ondernemingen niet alleen toe op eigen kracht te groeien maar helpt ook de duurzame en gezonde ontwikkeling van de hele samenleving.'

De toespraak was een duidelijke knieval voor het communistische regime, na kritische uitlatingen van Jack Ma, de oprichter van Alibaba. Ma had eind oktober zijn gal gespuwd over de Chinese financiële sector. 'China loopt geen financieel systeemrisico omdat het land geen systeem heeft', zei hij toen. Ma zei ook dat het regime innovatie in de kiem smoort door vooral grote bedrijven - lees: staatsbedrijven- te bedienen in plaats van kmo's, de sterkte van Ant Group.

Aan de leiband

Het overheidsveto tegen de beursgang van Ant Group was een duidelijke afstraffing voor die ongezouten kritiek. Maar het was ook een waarschuwing dat de Chinese regering haar greep op het bedrijfsleven niet zal lossen. Ondanks het succesverhaal van Alibaba blijven private ondernemers aan de leiband van Peking lopen. Ma heeft zelf nog niet publiekelijk gereageerd op de schrapping van de lucratieve beursgang.