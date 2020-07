Chinese toeristen geven hun geld nu uit in Hainan

Het Beauty Crown Hotel in Sanya op Hainan. Het eiland is een nieuw eldorado van het goede leven.

Nu Chinese toeristen geen geld meer kunnen uitgeven in het buitenland, trekken ze massaal naar het eigen tropische eiland Hainan. De overheid wil er een concurrent voor Hongkong van maken en investeert massaal.

I n kleurrijke hemdjes en rieten hoedjes tjokken trosjes Chinese toeristen rond in de straten van het Sanya Begonia Bay International Shopping Centre, het winkelcentrum van Haitang Bay. Het is een uitgestrekt complex van meerdere gebouwen waarin de grootste taksvrije zone ter wereld huist: 120.000 vierkante meter langs de kust, op slechts 40 kilometer van de internationale luchthaven van het eiland Hainan.

Welkom in het nieuwe eldorado van het goede leven, of het ‘Chinese Hawaï’, zoals het weinig bescheiden op de reclamepanelen prijkt die de miljoenen toeristen verwelkomen. ‘We hebben nog nooit zoveel bezoekers ontvangen’, zegt een woordvoerder van het toerismebureau. ‘De vijf- sterrenhotels zitten deze zomer voor 80 à 90 procent vol.’

Op vier uur vliegen van Peking is dit eiland - dat iets groter is dan België - een tropisch paradijs in de Chinese Zee. Alleen de constante patrouilles van radarvliegtuigen die de basis met nucleaire onderzeeërs op een boogscheut bewaken, herinneren eraan dat we wel degelijk in de Volksrepubliek zijn. Want je zou er nog aan twijfelen, met de honderden boetieks in het winkelcentrum die uitpuilen van de westerse producten: Italiaanse en Franse luxe, cosmetica en Apple-toestellen die hier 20 procent goedkoper verkocht worden dan op het vasteland.

Voor de boetieks van Gucci of Cartier staan lange wachtrijen van soms meer dan een uur om tot bij de schatten te komen.

‘Ik ben vanochtend gearriveerd en meteen naar hier gekomen met mijn koffer. Ik wil geen tijd verliezen, ik heb een lange lijst met dingen die ik wil kopen. De prijzen zijn heel interessant’, vertelt Wang, een jongeman uit Sjanghai die voor de eerste keer in Hainan is.

De jongeren in het winkelparadijs laten dit jaar Hongkong, Europa of de Verenigde Staten links liggen om zich uit te leven. De grenzen van heel wat landen zijn nog altijd gesloten voor buitenlandse toeristen.

Sinds januari verbiedt China reizen in groep buiten zijn grenzen. Daardoor explodeert de binnenlandse consumptie in China. De omzet in de luxe lag nooit hoger. Dat is een catastrofe voor de buren in Hongkong, waar toeristen van het Chinese vasteland doorgaans een derde van alle uitgaven in winkels doen. Dit jaar is het nul.

Luxe kopen is motivatie nummer een voor de Chinese toeristen. In 2018 gaven ze er collectief 277 miljard dollar aan uit, wat meer is dan de Amerikanen en de Duitsers samen, volgens cijfers van de Wereldtoerismeorganisatie.

China is de grootste bron van buitenlandse toeristen ter wereld, met 129 miljoen reizigers per jaar, of een vijfde van het totaal. Voor de epidemie streken 20 miljoen van hen ieder jaar neer in Europa.

10 miljoen Chinese toeristen geven dagelijks 10 miljoen dollar uit in Hainan.

Per trip naar Europa gaven ze tussen 1.500 en 3.000 euro uit, vooral in Frankrijk en Italië. In Frankrijk was dat gemiddeld 180 euro per dag, waarvan een derde aan luxespullen. Nu ze niet naar de Champs- Elysées of naar Fifth Avenue kunnen, gaat het richting Hainan. Deze zomer exploderen de uitgaven daar tot gemiddeld 10 miljoen dollar per dag.

De Chinese overheid is zich bewust van het economische gewicht van zijn toeristenleger. Om dat kracht bij te zetten, wil het land van Hainan en zijn taksvrije zone een nieuw Hongkong maken. Niet alleen met winkels, maar ook met de grootste vrijhandelszone in Azië en met 120 industriële werven die deze zomer worden opgestart. President Xi Jinping zette het project zelf in gang.

Ruimtevaartmissie

Tegenover de fijne zandstranden groeien overal bossen van bouwkranen. Er is een reusachtig ziekenhuis voor medische toeristen die komen voor een behandeling in de plastische chirurgie. Er is een onderzoekscentrum voor gezondheidszorg, er zijn universiteiten en zelfs financiële bedrijven, banken en technologiestart-ups.

De subsidies worden genereus toegekend en de reisvisa zijn voor buitenlanders veel eenvoudiger te verkrijgen dan voor de rest van China. Meerdere landen ondertekenden al akkoorden met het eiland Hainan, waaronder Brazilië, Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië.