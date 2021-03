Chinese uitvoer draait op volle toeren

In de maanden januari en februari samen is de Chinese uitvoer met 60,6 procent gegroeid. Dat is veel sterker dan verwacht: economen rekenden volgens een rondvraag van Reuters op een groei van 38,9 procent. Het buitengewoon sterke cijfer vloeit uiteraard voort uit de bijzonder zwakke vergelijkingsbasis: een jaar geleden zaten grote delen van China in lockdown nadat het coronavirus in Wuhan was uitgebroken. Als we enkel het exportcijfer voor februari bekijken, is het cijfer nog indrukwekkender: een groei van de export met liefst 154,9 procent.