Chinese vaccins stap dichter bij goedkeuring WGO

De vaccinexperts van de Wereldgezondheidsorganisatie stellen dat de Chinese coronavaccins van Sinopharm en Sinovac veilig en doeltreffend zijn. Over het effect bij oudere en meer kwetsbare mensen zijn extra gegevens vereist.

'De vaccins van Sinopharm en Sinovac zijn veilig en doeltreffend tegen Covid-19 als de patiënt symptomen vertoont', luidt het oordeel van de vaccinexperts (SAGE) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Er is echter een belangrijke 'maar': 'er ontbreken gegevens over het effect op ouderen en mensen met andere ziekten.'

Als die data er komen en voldoen, kan de WGO volgende maand Sinopharm en Sinovac toevoegen aan de lijst van goedgekeurde coronavaccins. In navolging van de vaccins van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson.

Die erkenning stelt landen in staat hun eigen regelgevende goedkeuringsprocedures voor de invoer en toediening van het vaccin te versnellen. Het stelt Unicef ​​ook in staat het vaccin te kopen voor de distributie in ontwikkelingslanden.