Chinese veiligheidswet zet rechtspraak Hongkong buitenspel

Staatspersbureau Xinhua publiceerde zaterdag delen van de nieuwe voorgenomen wet. Volgens de tekst heeft de centrale overheid in 'specifieke gevallen' zeggenschap in een 'extreem klein' aantal zaken aangaande de nationale veiligheid. De bedoeling is een organisatie in de metropool op te zetten die inlichtingen verzamelt en die misdaden tegen de nationale veiligheid afhandelt.