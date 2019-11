Communistisch bewind draait Hongkong de duimschroeven aan

Protesten duwen Hongkong in recessie

De protestgolf die Hongkong sinds begin juni overspoelt, heeft stevig ingehakt op de econo mische groei. Voor het eerst in tien jaar belandde de gewezen Britse kolonie in een recessie. In juli-september kromp het bruto binnenlands product (bbp) met 3,2 procent tegenover de vorige periode van drie maanden. Jaar op jaar was sprake van een daling met 2,9 procent. In het tweede kwartaal was er al een krimp van 0,5 procent. De vorige recessiedateert van 2009, in de nasleep van de wereldwijde financiële en economische crisis.

‘De binnenlandse vraag is fors teruggevallen’, stelde de Hongkongse regering donderdag. ‘De grote manifestaties veroorzaken onder meer zware problemen in de retail- en de cateringsector. Voor het eerst in meer dan tien jaar vielen de uitgaven van de gezinnen terug.’ Door de onrust in de stadstaat incasseerde ook de toeristische sector een klap. Vooral inwoners van het Chinese vasteland - normaal goed voor bijna 80 procent van alle bezoekers in Hongkong - annuleerden hun trip. Heel wat mensen deden dat na een oproep van de autoriteiten in Peking.