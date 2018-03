Communistische Partij slaat tentakels uit in China

De eerste sessie van het dertiende Volkscongres moet nog beginnen, maar de grootste besluiten zijn al genomen. De Communistische Partij wordt zowat een synoniem voor de Chinese overheid. 'Bedrijven worden verplicht partijcellen op te richten'.

Aan het loket, achter een grote glazen wand, zitten drie heren en een dame. ‘De plek waar petities in ontvangst worden genomen’, wijst Liu Zeqing van de regionale commissie voor discipline-inspectie ons de weg naar het epicentrum van China’s anti-corruptiecampagne, waar voor het eerst een select gezelschap buitenlandse journalisten wordt toegelaten.

Vanuit dit kantoor aan de rand van de hoofdstad Peking wordt gejaagd op tijgers en vliegen, zoals de frauderende topfunctionarissen worden genoemd. ‘Informanten kunnen hier te allen tijde anoniem hun tips kwijt’, zegt Liu.

Veel krijgen we niet te zien. Binnen, in een van de vergaderzalen, wordt een promotiefilmpje getoond van een arrestatie. Twee agenten lopen de vliegtuigtrap af met een in de boeien geslagen partijfunctionaris. ‘Er heerst een nultolerantie voor corruptie in de partij’, leest topfunctionaris Zhang Shuofu van de gemeentelijke toezichthouder een zorgvuldig geprepareerde tekst voor.

‘Onze belangrijkste doelstelling is het leiderschap van de partij te versterken en hem te begeleiden in de strijd tegen de corruptie’, zegt Zhang, die net als de andere corruptiebestrijders een speldje op zijn jas draagt met de Chinese vlag. Daaronder de befaamde woorden van Mao Zedong: wei renmin fuwu, ofwel: we zijn er om het volk te dienen. Afgelopen jaar kwamen er, verdeeld over de verschillende kantoren, liefst 2,7 miljoen aangiftes binnen van corruptie. Grofweg een vijfde daarvan, 527.000 partijleden in totaal, kreeg een sanctie omdat ze de regels overtreden hadden.

Censuurbaas in opspraak

Onder president Xi Jinping is de strijd tegen de corruptie in sneltempo opgevoerd. Sinds zijn aantreden als partijsecretaris, eind 2012, sneuvelden grote namen. Onder hen censuurbaas Lu Wei en zelfs een beoogde opvolger van Xi, Sun Zhengcai. Die campagne, die volgens criticasters ook bedoeld was om politieke opponenten uit te schakelen, schakelt nu een versnelling hoger. De autoriteit wordt verankerd in de grondwet. ‘Op korte termijn geniet Xi veel steun’, zegt William Overholt, als China-expert verbonden aan de universiteit van Harvard. ‘Maar hij maakt veel vijanden. Naarmate de tegenstand groeit, zal het moeilijker blijken om die steun te behouden.’

Met die grondwetswijziging, die volgende week moet worden aangenomen door het Volkscongres, een formaliteit, zijn alle ambtenaren onderworpen aan de lange tentakels van de anti-corruptiewaakhond. Ook niet-partijleden, zoals medewerkers van universiteiten, ziekenhuizen of staatsbedrijven. ‘Het toezicht in de partij staat op punt. Met de hervorming kan iedereen die een publieke rol vervult worden vervolgd’, zegt de anti-corruptiefunctionaris Zhang over de komst van het ‘superministerie’.

Alleen al voor de stadsprovincie Peking betekent dat dat er nu bijna een miljoen mensen onder zijn opsporingsbevoegdheid vallen. Dat zijn er 787.000 meer dan voorheen. Zij kunnen nu allemaal - zonder tussenkomst van de reguliere opsporingsdiensten - tot zes maanden worden opgesloten. ‘De aard van ons werk vraagt om een andere opsporingswijze’, zegt Zhang. ‘We zetten alleen verdachten vast als er voldoende bewijs is, en er angst bestaat dat de verdachte zal vluchten of zelfmoord wil plegen. Detentie geeft ons de mogelijkheid om verder onderzoek te doen’, aldus de corruptiebestrijder, die geen vragen van ons kon beantwoorden over de gebruikte methoden.

Steun van Volksdagblad

Met Xi aan de knoppen is de Communistische Partij machtiger dan ooit. Dat is nodig, stelde een commentaar in het Volksdagblad gisteren, waarin verwezen wordt naar het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. ‘Een direct gevolg van het schrappen van het artikel over het onbetwiste leiderschap van de Communistische Partij in de grondwet, ingegeven door westerse constitutionele gedachten’, leest het commentaar. Met andere woorden: de partij moet sterker worden, niet zwakker. ‘Waar leiders als Deng Xiaoping en Zhu Rongji de rol van de partij kleiner maakten, trekt Xi de teugels nu zo hard mogelijk aan’, zegt Overholt.

Ook privébedrijven merken dat de tijden zijn veranderd. Bedrijven worden gedwongen partijcellen op te richten, universiteiten hebben een partijsecretaris aan boord. De aankondiging dat de topman van de verzekeringsgroep Anbang, Wu Xiaohui, vervolgd wordt voor fraude laat zien dat niemand veilig is. ‘Het signaal is duidelijk’, zegt Shaun Rein, de directeur van de China Market Research Group. ‘Hoe rijk je ook bent, hoe goed je politieke connecties ook zijn: houd je aan de wet.’

Volgens Rein is de campagne niet alleen een instrument om corruptie te bannen. Corruptiebestrijding is een noodzaak om van de steun van het gewone volk te blijven genieten. ‘Er zijn grote groepen ambtenaren die buitenproportioneel hebben kunnen profiteren van het gebrek aan toezicht, en over de schreef zijn gegaan. Xi laat zien dat het menens is, en dat hij niemand zal sparen.’

Dat die klus een lastige is, en politiek zeer gevoelig ligt, blijkt wel tijdens het bezoek aan de faciliteiten in Peking, waar men geen inzage wil geven in de methodieken die erop worden nagehouden. ‘Het leiderschap van de Communistische Partij is het belangrijkste kenmerk van het socialisme met Chinese karakteristieken’, citeert Zhang de woorden die tijdens het komende Volkscongres in de grondwet zullen worden verankerd.