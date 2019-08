Controversiële drakenkoptoren voor een prikje verkocht

Een iconische drakenkoptoren in Peking heeft bij een online veiling 5,19 miljard yuan (660 miljoen euro) opgebracht. Dat is zowat de helft van gelijkaardige gebouwen in de buurt en een achtste van wat de eigenaar het waard vond.

Corruptie

De Chinese justitie kondigde in juli aan het gebouw te koop te zetten, vijf jaar nadat het het in beslag had genomen van de miljardair en zakenman Guo Wengui. Die was ooit een van de rijkste Chinezen, maar vluchtte naar de Verenigde Staten wegens beschuldigingen van corruptie.