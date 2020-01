Cordon sanitaire in Wuhan

De Chinese stad Wuhan zit al zes dagen op slot wegens de uitbraak van het coronavirus. Er mag geen verkeer in of uit, afgezien van hulpgoederen en voedsel.

Van onze correspondent in Wuhan, Anouk Eigenraam

Bij een tolweg in het oosten van Wuhan staan twee vrouwen van een jaar of dertig te wachten met een rolkoffer. Het zijn verpleegsters die werken in een ziekenhuis in Hankou, maar buiten Wuhan wonen. ‘We komen net van huis. We hadden vakantie, maar we zijn teruggeroepen om te komen werken.’ Hoe de omstandigheden in de ziekenhuizen zijn, weten ze dus ook niet zeggen ze. Snel stappen ze in een zwarte auto in, die komt aangereden en hen zal wegbrengen.

De auto is een van de wagens die een ontheffing heeft om wel in en uit de stad te mogen rijden. Alleen taxi’s en vrachtwagens die medisch personeel, ziekenhuisgoederen, vuilnis en voedsel vervoeren, mogen de stad in en uit rijden. Daarnaast zijn er ook nog vrijwilligers die zieken vervoeren of gedoneerde dozen met mondkapjes en andere noodzakelijke spullen rondrijden.

Afgesloten stad

Hoe sluit je een stad waar naar schatting 9 miljoen mensen aanwezig zijn hermetisch af van de buitenwereld. Onmogelijk, zou je zeggen. Toch lijkt het erop dat het Wuhan aardig lukt. Sinds donderdag geldt er wat je met recht een ‘cordon sanitaire’ kan noemen. Het vlieg-, trein-, busverkeer en zelfs de metro werd stilgelegd. Taxi-app Didi schortte zijn diensten op en ook gewone auto’s mochten niet meer de weg op. De enige manier om je te verplaatsen is te voet, per scooter of op een deelfiets.

Inwoners van de stad zijn afgelopen dagen herhaaldelijk opgeroepen binnen te blijven en geven daar massaal gehoor aan. Want waarom zou je ook naar buiten, tenzij je naar het ziekenhuis moet? Er is niks te beleven, afgezien van een sporadische supermarkt zit alles potdicht.

Schermvullende weergave Wuhan, een stad aan het water. ©AFP

Het resultaat is een vrijwel stilgevallen stad. Als een Hollywoodregisseur nu een rampenfilm zou willen opnemen, moet hij of zij naar Wuhan. Al kom je er dus niet in. Vrijdag en zaterdag zeiden taxichauffeurs dat er wel sluiproutes de stad uit waren. Meerdere Chinezen waren sceptisch en zeiden dat het onmogelijk zou zijn de stad potdicht te houden. Maar sinds zondag heeft vrijwel iedereen die scepsis laten varen.

Op sociale media zijn meerdere filmpjes te zien van automobilisten die op een wegversperring stuiten en moeten omdraaien. De lokale autoriteiten hebben alle grote wegen vanaf de vierde ring versperd en op sommige plekken zelfs al vanaf de derde ring. Ook de bruggen die de twee delen van de stad aan weerszijden van de Yangtze met elkaar verbinden, zijn afgesloten. Dat Wuhan een stad is met wel 164 meren komt daarbij handig uit, het water vormt zo al natuurlijke barrières waardoor het aantal wegen dat afgezet moet worden, beperkt is.

Versperringen

Bij de tolweg is te zien hoe degelijk de versperringen zijn. Er zijn de witte en rode roadblocks, dan is er nog een hek, plus bij elke auto die aan komt rijden, komen er gelijk een stuk of zes, zeven agenten aan. ‘We hebben ook kleine wegen geblokkeerd met hopen zand en aarde’, zegt agent He. Hebben mensen het al wel geprobeerd? ‘Niet dat ik weet. En het is ten strengste verboden de stad te verlaten zonder toestemming. Je wordt gelijk gearresteerd. Chinezen, of buitenlanders, we maken geen onderscheid’, voegt hij er waarschuwend aan toe.

Schermvullende weergave Een militair medisch team aan het werk in Wuhan. ©Photo News

Een vrachtwagen die vuilnis heeft weggebracht buiten Wuhan, mag wel naar binnen de wegafzetting door. Chauffeur Chen is al vier dagen, drie keer daags heen en weer aan het rijden. Het vuilnis wordt buiten Wuhan gedesinfecteerd. Is hij bezorgd? ‘Waarom denk je dat ik helemaal in een beschermend pak gekleed ben?’, wijst hij op zijn witte outfit.

Toch zijn de agenten niet helemaal rechtlijnig. Een andere auto die komt aanrijden, lijkt niet de juiste papieren te hebben. Hij heeft zijn vrouw weggebracht die ook in een ziekenhuis werkt. De agenten gebaren dat hij niet door mag rijden. ‘Maar mijn kind zit dan alleen thuis’, roept de man paniekerig. Vooruit, hij mag toch door.

Volkslied

Verreweg de meeste Wuhanezen proberen ook niet meer weg te komen. Dat zou onverantwoord zijn. Want je loopt het risico anderen te besmetten. In het dorpje Shu aan de rand van de provincie hadden inwoners zelf al de weg geblokkeerd om te voorkomen dat mensen uit de virusprovincie zouden kunnen komen. Het virus jaagt juist het nationale sentiment aan. Mensen posten filmpje van vrijwilligers en geven commentaar hoe dapper ze zijn. Ook deden inwoners in het district Wuchang dinsdagavond om 20.00 uur hun ramen open om gezamenlijk het volkslied te zingen.

Inwoners in het district Wuchang deden dinsdagavond om 20.00 uur hun ramen open om gezamenlijk het volkslied te zingen.

Ondertussen zitten er ook nog steeds Nederlanders in Wuhan vast. De Nederlandse ambassade onderzoekt mogelijkheden om hen te evacueren samen met andere Europese landen, maar er is nog geen concreet plan bekend. ‘De meeste Nederlanders hier zijn redelijk gelaten’, vertelt een van hen die al een aantal jaar in Wuhan woont en werkt, maar liever niet met zijn naam in de krant wil omdat hij anders platgebeld wordt. ‘Veel mensen wonen hier al een jaar of tien of langer dus die hebben wel al het een en ander aan calamiteiten meegemaakt.’