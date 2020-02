Corona-dode in Hongkong

Het corona-virus heeft een leven geëist in Hongkong, waardoor er voor de tweede keer iemand buiten het Chinese vasteland sterft aan de ziekte.

Traag maar zeker blijft het corona-virus zich verspreiden. Nadat de ziekte al een slachtoffer eiste in de Filipijnen, is nu ook in Hongkong een 39-jarige man gestorven.

De man had ook een andere ziekte, maar had volgens een regeringsmededeling geen ziekenhuizen of dierenmarkten bezocht. Hij was ook elders niet in contact geweest met dieren. In Hongkong zijn er vijftien patiënten die besmet zijn met het virus.

Zo'n 2.666 passagiers en 1.045 bemanningsleden van het Japanse cruiseschip Diamond Princess moeten ondertussen een dag langer aan boord blijven. Een met corona besmette passagier stapte op het schip op 20 januari en ontscheepte op 25 januari in Hongkong. De passagier testte positief op 1 februari, waardoor de anderen nu ook 24 uur langer aan boord moeten blijven.

Sociale stabiliteit

Terwijl Peking probeert de ziekte onder controle te houden, probeert ze ook de schade elders te beperken. De Chinese president Xi Jinping zei volgens Chinese media maandag aan het Politbureau van de communistische partij dat de situatie de gezondheid van de Chinese bevolking bedreigt, maar ook de economische en sociale stabiliteit van het land.

In Hongkong begonnen artsen en verplegers maandag aan een vijfdaagse staking omdat ze vinden dat hun regering alle grenzen met het Chinese vasteland moet sluiten.

Op de Chinese beurzen herstelden dinsdag de aandelen, maar de grondstofprijzen zakten verder.

425 doden