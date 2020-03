Corona hakt zwaar in Chinese export

In de eerste twee maanden van dit jaar is de Chinese export met 17,2 pct gezakt. Dat meldt de Chinese douane zaterdag.

Aan de grond van die exportdaling ligt het coronavirus, dat de economische activiteit in China aanzienlijk heeft doen dalen. Het gaat om de grootste Chinese exportdaling sinds februari 2019, toen het land volop in een handelsoorlog was met de Verenigde Staten.