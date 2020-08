Coronabakermat Wuhan weet weer wat feesten is

In Wuhan woonden duizenden Chinezen dit weekend een muziekfestival bij in een waterpretpark.

In de Chinese metropool Wuhan, het ground zero van de wereldwijde coronapandemie, hebben duizenden dit weekend een muziekfestival bijgewoond. Zonder restricties. Hoe kan dat?

Duizenden jongeren die zonder mondmaskers loos gaan op harde beats, terwijl ze dicht opeengepakt ronddobberen in opblaasbootjes. De beelden die viraal gaan, dateren niet van lang vervlogen precoronatijden, noch tonen ze een clandestiene lockdownrave. Neen, ze zijn de joyeuze getuigenis van een muziekfestival dat dit weekend plaatsvond in een Chinees waterpretpark. Volstrekt legaal. En in Wuhan dan nog, waar eind vorig jaar het verwoestende Covid-19 aan zijn mondiale sluiproute begon.

Schermvullende weergave Een waterfeestje in Wuhan: geen social distancing meer, geen mondmaskers. ©AFP

In de metropool van 11 miljoen inwoners zouden 4.512 mensen sterven aan het virus. Volgens discutabele officiële cijfers althans, maar toch. In België, dat evenveel inwoners telt, zitten we bijna aan 10.000 slachtoffers. En terwijl we met heringevoerde maatregelen een tweede golf trachten te stoppen, is het in Wuhan al een tijdje weer 'business as usual'. Sinds midden mei zijn er geen lokaal doorgegeven besmettingen meer vastgesteld. Winkels, bioscopen, markten: alle draaien weer volop. Massa-events mogen ook opnieuw. Wat is het Chinese wondermiddel?

In Wuhan volgden op de lockdown nog een resem ingrepen die niet te kopiëren vallen in een democratische rechtstaat.

Lockdown

Op 23 januari nam China de ongeziene beslissing het openbare leven in Wuhan lam te leggen, en de miljoenenstad compleet af te sluiten. De rest van de wereld keek toen nog verwonderd toe en had het over een typisch excessieve Chinese aanpak. Snel zouden ook bij ons strenge lockdownmaatregelen 'het nieuwe normaal' worden. Toch volgden in Wuhan nog een resem andere ingrepen die om privacy-, logistieke en bureaucratische redenen niet te kopiëren vallen in een democratische rechtstaat.

Schermvullende weergave 76 dagen lang werd de miljoenenstad Wuhan lamgelegd en van de buitenwereld afgesloten. ©AFP

Zo werden in een week tijd twee nieuwe ziekenhuizen gebouwd. Quarantaine voor wie positief testte, kreeg er ook een veel ingrijpender definitie. Geen zelfisolatie thuis, want dan riskeer je huisgenoten te besmetten, maar een verplichte verhuizing naar leegstaande hotels, congrescentra of scholen. Kinderen werden van hun ouders gescheiden, mannen en vrouwen onderling ook.

Staatssurveillance

Met de al beperkte Chinese burgerrechten verdween ook het virus, en op 8 april, na 76 dagen trad Wuhan uit zijn lockdown. Toen in mei zes nieuwe gevallen opdoken, werd nog een versnelling hoger geschakeld. Testen blijft de hoeksteen van de coronabestrijding. Wuhan trok zijn aantal labo's op van 60 naar 250. In amper enkele weken werd de hele miljoenenstad getest. Ter vergelijking: in België zitten we aan zo'n 2 miljoen tests. Sinds begin maart.

9,9 miljoen coronatests Na een nieuwe opstoot van besmettingen in mei werden 9,9 van de zowat 11 miljoen inwoners van Wuhan in enkele weken tijd getest.

Ook die tests waren verplicht. Wie weigerde, kon niet langer het openbaar vervoer gebruiken, winkelen, zijn kinderen naar school sturen en riskeerde zelfs een reisverbod of jobverlies. Hoe dat gecontroleerd wordt? Via die andere hoeksteen van de coronabestrijding die bij ons maar niet van de grond komt, maar die in China ook grote vragen doet rijzen over staatssurveillance: contacttracing.

Gezondheidsscore

Iedereen moet er een app downloaden, krijgt zo info als hij dicht bij een besmette persoon gekomen is en gebruikt de individuele QR-code om pakweg de metro te nemen. Maar evengoed krijg je een gezondheidsscore die je persoonlijke leven steeds meer stuurt en het communistische regime laat meekijken.