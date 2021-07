Coronaopstoot houdt tribunes Olympische Spelen leeg

De Olympische Spelen in Tokio vinden plaats in lege stadions. Door een uitbraak van corona besliste Japan alle toeschouwers te weren. Een nieuw uitstel van de Spelen, zoals veel Japanners vragen, was dan weer een brug te ver.

Amper twee weken voor de start van de Olympische Spelen in Tokio is 's werelds grootste sportevenement helemaal uitgekleed. Het organisatiecomité Tokio 2020 kondigde donderdag aan dat de wedstrijden zonder publiek zullen plaatsvinden. Eerder was al beslist om buitenlandse toeschouwers te weren, maar door een opstoot van corona mogen nu ook geen Japanners de stadions binnen.

Het is een zoveelste opdoffer voor Japan. Tien jaar na de verwoestende aardbeving en daaropvolgende nucleaire ramp in Fukushima had het land met de Olympische Spelen zijn herwonnen vitaliteit willen etaleren. Maar eerst was er kritiek, toen bleek dat de factuur van de Spelen een pak hoger lag dan begroot. En dan was er het onvermijdelijke uitstel vorig jaar door de coronapandemie.

Een nieuwe uitbraak van het coronavirus doorkruiste de planning voor glorieuze Spelen in uitgesteld relais. Vooral de hoofdstad Tokio is zwaar getroffen, onder meer door de gevreesde deltavariant. Premier Yoshihide Suga kondigde daarom donderdag de noodtoestand af. 'We moeten koste wat het kost vermijden dat Tokio het beginpunt wordt van een nieuwe verspreiding in de rest van het land.'

Virologen

De noodtoestand geldt van maandag 12 juli tot en met 22 augustus en overspant daarmee de Olympische Spelen, die beginnen op 23 juli en twee weken later afsluiten. Volgens de regels van de noodtoestand werd het maximum aan toegelaten toeschouwers in de stadions automatisch gehalveerd tot 5.000. Dokters en virologen tekenden echter protest aan en vroegen dat de tribunes leeg zouden blijven.

Voor veel Japanners gaan de maatregel nog niet ver genoeg. Uit peilingen blijkt dat meer dan 80 procent van de bevolking gekant is tegen de organisatie van de Spelen. Een onlinepetitie - 'Schrap de Tokio Olympics om onze levens te beschermen' - haalde al bijna 450.000 handtekeningen. En uit vrees voor besmetting haakten ruim 10.000 van de 70.000 vrijwilligers af.

De annulering van de Spelen was een brug te ver, zeker voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De verkoop van de uitzendrechten levert het IOC bijna driekwart van zijn inkomsten op, goed voor zowat 4 à 4,5 miljard dollar (3,4 tot 3,8 miljard euro). Het Japanse organisatiecomité spendeerde ruim 15 miljard dollar, waarvan zo'n 3 miljard om het jaar uitstel door te spartelen.

Winterspelen in Peking

Zelfs een nieuw uitstel met een jaar lag moeilijk. Want dat betekende dat de Spelen in Tokio plaats zouden vinden na de Winterspelen in Peking, in februari volgend jaar. Voor de Japanse autoriteiten was dat scenario een zwaar affront. Zij waren erop gebrand de eerste Spelen te organiseren na de coronapandemie. Door de hardnekkigheid van het virus is die ambitie tot een minimum teruggeschroefd.

2.180 Besmettingen Japan tekende woensdag 2.180 nieuwe besmettingen op, waarvan 920 in de hoofdstad Tokio.

Japan leek de de eerste golf van de epidemie vorig jaar goed onder controle te hebben. Maar zoals elders in de wereld werd het land zwaar getroffen door de daarop volgende uitbraken van het virus. Volgens de tellingen van Johns Hopkins University kwamen er woensdag 2.180 nieuwe besmettingen bij, waarvan 920 in Tokio. Japan telt inmiddels ook al 14.848 coronadoden.

Volgens prognoses van virologen neemt het aantal nieuwe gevallen in Tokio binnenkort de kaap van 1.000 per dag. Dat dreigt in augustus op te lopen tot 2.000. De oplopende cijfers zetten de zorgverlening zwaar onder druk. Een bijkomende factor is de lage vaccinatiegraad in Japan. Amper 15 procent van de volwassenen is volledig gevaccineerd. In België is dat bijna 38 procent.

Supporters

Artsen en virologen reageerden positief op de beslissing om toeschouwers te weren. Maar ze waarschuwden meteen dat het gevaar daarmee niet is geweken. Sportfanaten en supporters zullen volgens hen ook buiten de stadions samenkomen in de marge van de wedstrijden. En daar is de controle op de naleving van de coronamaatregelen een pak moeilijker dan in stadions.

Het is jammer dat we de Spelen in een zeer beperkt formaat aanbieden. Seiko Hashimoto Voorzitter organisatiecomité Tokio 2020

Bovendien kan de komst van duizenden buitenlandse atleten en hun entourage de corona-epidemie aanzwengelen. IOC-baas Thomas Bach suste de gemoederen en zei dat 85 procent van de deelnemers volledig gevaccineerd is. Bovendien heeft het IOC draaiboeken uitgewerkt om de Spelen in goede banen te leiden. Dat was ook het argument om toch toeschouwers toe te laten.