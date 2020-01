Coronavirus: 6.000 besmettingen, ruim 130 doden

Het coronovirus blijft zich verspreiden in China en ver daarbuiten. Het dodental in China loopt dag na dag sneller op.

Het aantal personen besmet met het coronavirus in China is intussen opgelopen tot ongeveer 6.000. Dat bevestigen de Chinese autoriteiten woensdag.

Als gevolg van de uitbraak van het virus nemen steeds meer landen maatregelen. Zo zijn onlangs twee vliegtuigen met aan boord diplomatiek personeel en buitenlandse burgers aan boord vertrokken uit Wuhan, richting Japan en de VS. Via de EU worden twee vliegtuigen geregeld om EU-burgers vanuit de regio Wuhan naar Europa te repatriëren. Brussel is al in contact met verschillende lidstaten om af te stemmen hoeveel landgenoten terug naar huis willen.