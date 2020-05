Coronavirus brengt onheil naar Cambodjaanse textielindustrie

De coronacrisis treft de naai-ateliers van de wereld, landen als Cambodja, dubbel hard. Grote kledingketens als C&A, Primark en Gap annuleren hun orders. Fabrieken staan op omvallen, tienduizenden werknemers zijn hun jobs al kwijt.

Van onze correspondent in Phnom Phen

Ek Sarun werkt al 14 jaar in een kledingfabriek in Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. Maar de 33-jarige kledingmaker werd onlangs ontslagen wegens een conflict met zijn werkgever. 'Omdat ik een collega wilde helpen die in mijn ogen ten onrechte ontslag had gekregen, beschuldigde mijn baas me ervan dat ik medewerkers aanzette tot opstand. Ik werd weggestuurd’, vertelt Sarun in een klein koffiehuis in Phnom Penh.

De kledingmaker hoopt dat zijn werkgever hem opnieuw in dienst neemt. Maar die kans is klein, zegt hij met een bezorgde blik. ‘De fabriek houdt er niet van als arbeiders zich activistisch opstellen.’ Waarschijnlijk moet de vader van twee kinderen op zoek naar een nieuwe baan. Maar dat zal niet gemakkelijk zijn.

C&A en Primark

De Cambodjaanse kledingindustrie, van oudsher ’s lands grootste werkgever, zit in grote problemen omdat kledingmerken en -ketens massaal orders annuleren en nauwelijks nieuwe orders plaatsen. De merken zeggen geen andere keuze te hebben, want door het coronavirus zijn veel winkels dicht en is de vraag naar kleding grotendeels ingestort. Zo'n 130 Cambodjaanse kledingfabrieken hebben de overheid al toestemming gevraagd de deuren tijdelijk of gedeeltelijk te sluiten. Daar komen nog zeker 80 tot 100 fabrieken bij, aldus de Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC), die de Cambodjaanse textielfabrieken vertegenwoordigt. Zo’n 200.000 banen staan daarmee op het spel.

C&A zegt zijn best te doen om de textielarbeiders te helpen, maar dat is slechts pr. Hier in Cambodja hebben we nog geen concrete actie gezien. Ken Loo Secretaris-generaal van GMAC

Er wordt bovendien gevreesd dat veel fabrieken failliet gaan. In het onderontwikkelde Cambodja, waar de werkkansen beperkt zijn en waar veel mensen net boven de armoedegrens leven, zou dat een financiële ramp betekenen. ‘Het enige wat we nu nog kunnen doen is proberen het aantal fabriekssluitingen tot een minimum te beperkten’, zegt Ken Loo, secretaris-generaal van GMAC.

De plotse problemen in de Cambodjaanse textielindustrie, die grotendeels afhankelijk is van export naar de EU en de VS, ontstaan doordat kledingmerken de afgelopen weken orders massaal hebben geannuleerd. Sommige weigeren geplaatste orders te betalen of eisen een korting, aldus het Worker Rights Consortium, dat wereldwijd onderzoek doet naar de omstandigheden in fabrieken. Het gaat onder meer om de grote kledingketens C&A, Gap, Primark, Bestseller en de Amerikaanse supermarktgigant Walmart.

Massaal banenverlies

C&A schreef in maart in een brief aan leveranciers dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, zoals lockdowns en de sluiting van winkels, de verkoop voor onbepaalde tijd dwarsboomt. De Belgisch-Nederlands-Duitse kledingketen sommeerde de Cambodjaanse fabrieken daarom de productie van geplaatste orders per direct te stoppen. In een persbericht van vorige week zegt C&A dat het alsnog zijn best doet om fabrieken en textielarbeiders te helpen, maar volgens Ken Loo is dat vooralsnog ‘slechts pr’. ‘Hier in Cambodja hebben we nog geen concrete actie van hen gezien.’

De grote merken hebben veel geld verdiend aan het werk van onze de arbeiders. Maar nu het crisis is, lopen ze weg van hun verantwoordelijkheid. Ath Thorn Voorzitter Cambodjaanse vakbond Cambodian Labour Confederation.

Ook elders in Azië worden textielindustrieën hard getroffen door de annuleringen. Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch staan in Myanmar 70.000 banen op het spel, in Bangladesh zelfs meer dan 1 miljoen. In Vietnam moest 70 procent van de fabrieken in maart banen schrappen. Dat kan in de komende maanden oplopen tot 80 procent, aldus de Vietnam Textile & Apparel Assocation.

Het massale banenverlies duwt de Aziatische overheden in moeilijke posities. Een sociale vangnet is er niet of nauwelijks. De middelen om tien- of honderdduizenden arbeiders het minimumloon te blijven betalen ontbreken. In Cambodja hebben de regering en werkgevers afgesproken aan de kant gezette textielarbeiders 70 dollar per maand te geven, minder dan 40 procent van het afgesproken minimumloon. Khun Tharo, arbeidsrechtenspecialist bij de Cambodjaanse organisatie CENTRAL, vreest dat tienduizenden Cambodjanen terugvallen in armoede.