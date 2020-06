Coronavirus duikt opnieuw op in Peking

In Peking zijn 46 nieuwe gevallen van COVID-19 vastgesteld, waarvan 45 na een test op een markt.

Het coronavirus duikt opnieuw voorzichtig op in China. Elf residentiële wijken in Peking zijn in quarantaine geplaatst en negen scholen en speeltuinen zijn gesloten. Dat melden de Chinese gezondheidsautoriteiten zaterdagochtend.

In totaal testten 46 mensen positief op tests die de autoriteiten uitvoerden in markten en grote supermarkten in heel de stad. 45 gevallen werden vastgesteld in de grote voedingsmarkt Xinfadi in het district Fengtai, melden de gezondheidsautoriteiten volgens het Chinese persbureau Xinhua. De andere positieve test werd afgenomen op een markt in het Haidan-district. Het gaat om een dicht contact van iemand die positief testte in Xinfadi. In totaal werden 500 tests afgenomen.

Geen van de 46 positief geteste Chinezen vertoonde symptomen, klinkt het nog. De personen in kwestie worden van dichtbij geobserveerd.

Start

De Xinfadi-markt, die 90 procent van de groenten en fruit levert in Peking, werd gesloten voor het publiek en wordt volledig gedesinfecteerd. Elf wijken werden in quarantaine geplaatst en de zowat 10.000 mensen die in de markt werken zullen worden getest op het virus.

Volgens de krant Beijing Qingnianbao was de bron voor de besmettingen een snijplank waarop zalm gesneden werd. De vis was afkomstig van een andere markt. De autoriteiten onderzoeken of ook andere markten in de stad gesloten moeten worden.