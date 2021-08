Coronavirus is terug in bakermat Wuhan

Hogeschoolstudenten met plexiglas tussen de bureaus in een school in Wuhan.

China kampt met de grootste opflakkering van het coronavirus sinds het begin van de epidemie. De deltavariant bereikt plaatsen die al maandenlang coronavrij waren, waaronder Wuhan, de bakermat van het virus.

Ondanks het feit dat de maatregelen in China bij de striktste ter wereld horen, heeft de deltavariant intussen de helft van de 32 provincies bereikt. Een belangrijke nuancering: in totaal gaat het maar om 300 besmettingen, wat een peulschil is in vergelijking met de meeste andere landen in de wereld.

Opmerkelijk is dat het virus ook Wuhan bereikt heeft. Nadat het virus door enorm strenge maatregelen verdreven was uit zijn oorspronkelijke besmettingshaard, bleef Wuhan de hele tijd virusvrij. Nu zijn daar maandag opnieuw zeven besmettingen opgedoken.

Lockdowns

De stijgende cijfers zijn een uitdaging voor China, dat een van de strengste aanpakken ter wereld hanteert tegen het virus. Dat gebeurt met massale testen bij een uitbraak, agressieve contacttracing, een algemene quarantaine en heel doelgerichte lockdowns.

De grote vraag is of de Chinese vaccins goed werken tegen de deltavariant.

De deltavariant van het virus zou half juli binnengekomen zijn via een vlucht uit Moskou in de oostelijke stad Nanjing, en verspreidde zich in enkele weken door het hele land, tot het zuidelijke eiland Hainan.