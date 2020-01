Coronavirus isoleert 26 miljoen Chinezen

Intussen zijn al 26 Chinezen overleden door een besmetting met het coronavirus dat ook al is opgedoken in de VS, Japan en andere Aziatische landen.

De Chinese autoriteiten hebben vrijdag het openbaar vervoer op nog meer plaatsen in de provincie Hubei stilgelegd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Acht steden in Hubei zijn nu afgesneden van publiek transport. In het afgesloten gebied wonen naar schatting ongeveer 26 miljoen mensen. De stad Huangshi werd vrijdag toegevoegd aan de lijst afgesloten steden in het gebied. Een veelgebruikte terminal voor veerboten en een brug zijn afgesloten. In de stad wonen ongeveer 2,4 miljoen mensen.

In de miljoenenstad Wuhan en omgeving zijn behalve het openbaar vervoer ook veel openbare locaties afgesloten voor publiek. Functionarissen van het provinciebestuur riepen de Chinese regering vrijdag op, de financiële steun voor de regio op te schroeven. Inwoners van Wuhan waarschuwden woensdag dat voedselvoorraden in de stad hard teruglopen door de afsluiting.

In het land is nu ook een tweede dode gevallen buiten de provincie waar het virus voor het eerst werd vastgesteld.De patiënt kwam om het leven in de stad Suihua, op zowat 2.500 kilometer van Wuhan dat het epicentrum is van de virusuitbraak. De dodentol stijgt daarmee naar 26. Bij zeker 830 mensen is het virus vastgesteld.

Vietnam