Coronavirus sluipt olympisch dorp binnen

Aan de vooravond van de Olympische Spelen weerklinkt in Japan weer luider de vraag of het wel wijs is zo'n groot sportevenement te organiseren in volle coronapandemie. De reden? Een resem infecties in het olympisch dorp in Tokio.

Met een jaar vertraging en behoudens onverhoedse wendingen trekken de Olympische Spelen zich vrijdag rond 20 uur plaatselijke tijd op gang met een openingsceremonie in het olympisch Stadion in Tokio. Ruim twee weken lang rollen de Japanse autoriteiten de rode loper uit voor zowat 15.000 atleten uit ruim 200 landen.

Het enthousiasme van het organisatiecomité en de overheid staat in schril contrast met de achterdocht bij een groot deel van de bevolking over de organisatie van het grootste sportevenement ter wereld. Daar is de coronapandemie niet vreemd aan.

Heel wat Japanners zijn beducht voor de import van virusmutanten en vrezen dat de Spelen kunnen uitgroeien tot een superverspreiderevent. En dat op een ogenblik dat het Aziatische land al een nieuwe infectieopstoot registreert door de opmars van de besmettelijkere deltavariant, in delen van Japan voor de vierde keer in anderhalf jaar de noodtoestand van kracht is en de vaccinatie traag verloopt.

De discussie of het wel opportuun is een evenement met deelnemers uit alle hoeken van de wereld te organiseren laait extra op nu blijkt dat meerdere buitenlanders - atleten, hun entourage, officials en journalisten - bij hun aankomst in Japan positief testten op Sars-CoV-2. Sinds 2 juli is een zestigtal besmettingen opgespoord.

Het coronavirus kon intussen ook het olympisch dorp binnensluipen. Van de Zuid-Afrikaanse delegatie testten het afgelopen weekend twee spelers en een videoanalist van het mannenvoetbalteam en de rugbycoach positief op het virus. Twee dozijn andere Zuid-Afrikanen, die contact hadden met de besmette mensen, gingen in isolatie.

Ook een staflid en een beachvolleybalspeler van de Tsjechische delegatie en een Amerikaanse turnster zijn besmet, raakte maandag bekend. Het Brits Olympisch Comité deelde dan weer mee dat zes atleten en twee stafleden in quarantaine zitten omdat ze op de vlucht van het Verenigd Koninkrijk naar Japan in de buurt geweest zijn van een passagier die na diens aankomst in Tokio positief testte.

Isoleren

De infecties verbazen Brian McCloskey niet. 'Dit is wat we verwacht hadden. We voeren al die testen net uit om er zo de besmette mensen uit te halen', zegt de Britse gezondheidsexpert die het Japanse organisatiecomité adviseert.

Het aantal positieve testen is momenteel beperkt en zelfs lager dan wat we vooraf verwacht hadden. Brian McCloskey Britse gezondheidsexpert

'We sporen positieve gevallen snel op en isoleren die. Zo verminderen we het risico op een verdere verspreiding van het virus. Het aantal positieve testen is momenteel beperkt en zelfs lager dan wat we vooraf verwacht hadden', stelt McCloskey. Volgens het Japanse organisatiecomité bedraagt de positiviteitsratio zo'n 0,1 procent.

De organisatoren maken zich sterk te kunnen vermijden dat de Olympische Spelen uitgroeien tot een superverspreiderevent. 'Wellicht wordt momenteel niemand ter wereld vaker getest dan de deelnemers aan de Spelen', zegt Pierre Ducrey van het Internationaal Olympisch Comité. Elke dag krijgen de sporters een wisser in de neus.

Draaiboeken

Het IOC werkte ook een resem draaiboeken uit voor de atleten, hun entourage, de internationale federaties, sponsors, journalisten en medewerkers van het evenement. Die beperken de bewegingsvrijheid van alle betrokkenen aanzienlijk en hebben tot doel het contact tussen buitenlanders en de Japanse bevolking te minimaliseren.

In de bubbels die de olympische wereld van de bevolking moeten scheiden, zitten grote gaten. Alles staat of valt met de goede trouw. Ayaka Shiomura Japans parlementslid

Toch zijn heel wat Japanners er allerminst gerust op dat de Spelen coronaveilig kunnen plaatsvinden. De Japanse pers en sociale media voeden die vrees nog door foto's te publiceren van buitenlanders zonder mondmasker of drinkend op straat.

In politieke middens hitsen tegenstanders van het evenement de gemoederen nog wat op. 'In de bubbels die de olympische wereld van de bevolking moeten scheiden, zitten grote gaten. Alles staat of valt met de goede trouw. Niets weerhoudt journalisten of andere deelnemers ervan hun hotel te verlaten om een hap te gaan eten in Ginza (een trendy buurt in Tokio, red.)', zegt Ayaka Shiomura, een parlementslid van de centrumlinkse oppositiepartij CDP.

Toyota

De demarches missen hun effect niet. In een peiling van de Japanse krant Asahi, zelf een sponsor van de Spelen, geeft twee derde van de ondervraagden aan niet te geloven in een veilig verloop van het event. 55 procent is radicaal gekant tegen de organisatie van de Spelen in het huidige klimaat.

De impopulariteit van Tokyo 2020 zet sommige bedrijven aan tot drastische ingrepen. Zo besliste Toyota, sinds 2016 een van de grootste sponsors van de Olympische Spelen, op de Japanse tv geen aan het event gelinkte reclamespots uit te zenden. Evenmin wonen de toplui van de autobouwer de openingsceremonie op 23 juli bij.

Het besluit is letterlijk een streep door de rekening voor Toyota. Het bedrijf telde ruim 1 miljard dollar neer om zijn naam acht jaar lang aan de Spelen te verbinden. Maar de autobouwer is beducht voor imagoschade als hij zich de komende weken te openlijk verbindt aan het door veel Japanners verguisde evenement.